Против Порошенко таки открыли уголовное дело о госизмене: что говорят эксперты

Прокуратура таки возбудила уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в государственной измене. Соответствующий документ опубликовал в своем Telegram-канале нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Причем датирован документ еще ИЮЛЕМ (!) 2021. Фамилия Порошенко находится рядом с фамилиями Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых также подозревают в госизмене.

Петр Порошенко - фото из открытых источников

О чем говорит данная информация? Как могут события развиваться дальше? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Скорее, это политическая кампания против Порошенко, которая только набирает обороты

Политолог Дмитрий Воронков напоминает, что сам Кузьмин, обнародовавший данную информацию, славится подобными смелыми, но тщетными инициативами.

"Он возбуждал уголовные дела и против Кучмы, Луценко, Тимошенко. Но как мы знаем, все они на свободе, что может указывать в одно время как на коррупционную составляющую судов, так и на политическую составляющую исков со стороны вышеупомянутого нардепа-юриста (т.е., иски, не имеющие должной доказательной базы). Кстати, Кузмин еще в 2017 году призвал главу СБУ Василия Грицака возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении Порошенко", – напоминает политолог.

Он также акцентирует, что Порошенко в госизмене обвиняют не впервые.

"Один раз – из-за Керченского конфликта, когда россияне захватили там украинские корабли с экипажем. Второй – в генпрокуратуре завели на него уголовное дело о злоупотреблении властью и государственной измене из-за пленок Деркача (запись разговора тогда еще бывшего президентом Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом, на тот момент еще не ставшего новым главой Белого дома). Но подобные обвинения скорее были высосаны из пальца, раз суд не смог найти весомых доказательств или не посчитал обстоятельства аргументами для подобных обвинений. Сейчас же Кузьмин спровоцировал открытие дела под поводу уплаты Липецкой фабрикой Порошенко в 2016 году 8 млн долларов США налогов в казну Российской Федерации. И именно по этой статье он обвинил Порошенко в госизмене и финансировании терроризма. Но если разобраться, то это тоже высосано из пальца", – говорит Дмитрий Воронков.

Политолог поясняет: еще в 2015 году Басманный районный суд города Москвы принял постановление о взыскании с ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "РОШЕН" 180 млн рублей налоговой задолженности. Главное следственное управление Следственного комитета РФ на основании этого постановления наложило арест на имущество Липецкой фабрики стоимость в 2 млрд рублей. Т.е., компания выплатила указанную сумму по решению суда и погасила налоги.

"Когда "Газпром" выполняет постановление Стокгольмского арбитражного суда по выплате Украине, никто же Миллера или Путина не обвиняет в госизмене. Поэтому, по сути, я не вижу тут ничего противоестественного. Это позиция правового государства, что касается Украины, долги нужно возвращать, – подчеркивает Дмитрий Воронков. – А в январе 2017 года на официальном сайте компании было объявлено о закрытии подразделения "Рошен" в Липецкой области. И я очень сомневаюсь, что Кузьмину об этом неизвестно".

Из всего вышесказанного эксперт делает два вывода.

Первый – Кузьмин таким образом делает самопиар.

Второй – видим плоды долгой и усердной работы ОПЗЖ, так как Кузьмин ее представляет, по дискредитации Порошенко и его партии одного из основных политических конкурентов на выборах (если не брать в учет "Слугу народа" и "Батькивщину).

"Ведь Порошенко и "Европейская солидарность", по всем соцопросам, идут на второй позиции. Так что, скорее, это политическая кампания против Порошенко, которая только набирает обороты, – отмечает Дмитрий Воронков. – Что касается самого дела, думаю у него нет перспектив в виде каких-то последствий для Порошенко. Но убежден, что цель Кузьмина и ОПЗЖ совершенно в ином – максимальное ослабление ближайших более сильных политических фаворитов".

Таким образом реализуется политтехнология привязки Порошенко к Медведчуку

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько предполагает, что выдвижением подозрения Порошенко по делу о госизмене из-за срыва поставок южноафриканского угля в Украине в 2014 власть переключает внимание с оффшорных скандалов (кейс Pandora Papers).

"Вместо основательного ответа на вопрос, почему не закрыли оффшоры до сих пор, они наносят ответный удар. А еще таким образом реализуется политтехнология привязки Порошенко к Медведчуку", – отмечает Владимир Манько.

Он подчеркивает, что на самом деле уголь из украинских шахт ОРДЛО поставлялся в Украину через Россию легально вплоть до 2017. До момента, когда, вследствие блокады все шахты "отжала" т.н. "власть" псевдореспублик.

"Антрацитовый уголь обеспечивал работу ТЭС/ТЭЦ, которые тогда еще не перешли на уголь других групп, – поясняет Владимир Манько. – А налоги от такого вида деятельности платились в бюджет Украины. Кстати, сейчас мы тоже покупаем антрацит в России. Не из ОРДЛО ли он "родом"? Также действующая власть недавно покупала электричество из РФ специально для предприятий олигарха Коломойского".

Отметим, что ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан привел изданию "Комментарии" три версии, почему украинская власть опять взялась за Виктора Медведчука.

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