Первые заявления и встреча Порошенко в аэропорту: кто оказался в более выигрышной позиции

Пятый президент Украины, лидер и нардеп "Европейской солидарности" Петр Порошенко, обвиняемый в госизмене, 17 января вернулся в Киев. Что можно сказать о встрече в аэропорту (кто из политиков пришел, кто нет – и почему), о сделанных заявлениях? Кто, судя по этому, выступает с более сильной позиции – Порошенко и его сторонники или действующая власть? С этими и другими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Риторика Порошенко показывает, насколько он взволнован, заведен

Директор Украинского института политики Руслан Бортник подчеркивает: события в аэропорту показали, что власть отказалась от сценария задержать Порошенко именно там.

"Хоть было уже соответствующее решение суда – и так могли поступить. Но не стали. Так пытаются, наверное, избежать социально-политической эскалации внутри страны, – поясняет Руслан Бортник. – Также встреча в аэропорту показывает, что Порошенко не стал лидером объединенной оппозиции. Многие бывшие партнеры не пришли его встречать. Заболели ковидом руководитель ПЦУ Епифаний и лидер "Удара", мэр Киева Кличко. Отсутствовали Яценюк и Гройсман, бывшие премьерами при президентстве Порошенко. Не пришли и другие представители бывшей команды Порошенко".

Эксперт обращает внимание, что хоть людей собралось заметное количество (Порошенко говорит о примерно 15 тысячах), но вряд ли это можно считать некой всеукраинской встречей, как пытается преподносить пятый президент и его окружения. Скорее, это были партийные активисты, которые прибыли в Киев по разнарядке, считает Руслан Бортник.

"Порошенко не удалось ни создать картинки прорыва границы, ни предстать ключевым лидером оппозиции. Всё прошло достаточно скомкано, – говорит директор Украинского института политики. – А риторика Порошенко показывает, насколько он взволнован, заведен… Насколько серьезно опасается оказаться за решеткой. Ну, и понятно, что команда Порошенко пытается максимально политизировать этот процесс, превратив судебное разбирательство в политический митинг".

Сделать из Порошенко предателя никак не выйдет

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий отмечает:

"Встречать пятого президента пришла команда Порошенко – и это естественно. Многие политики, которые видят себя в других командах, не пришли. И это тоже понятно".

По мнению эксперта, вся эта история вредна для Зеленского и идёт на пользу Порошенко.

"Сделать из него предателя никак не выйдет. Обвинения абсурдны, особенно на фоне покупки нынешней властью угля у страны-агрессора на 2 млрд долларов за год. И на фоне роста импорта из России на 30% в прошлом году. Идея травить Порошенко за то, что он миллиардер, не работает, об это все уже лет 20 знают", – подчеркивает Александр Палий.

Комментируя сделанные Порошенко по прилету заявления, эксперт акцентировал, что тот пытается быть одновременно и радикальные, и умеренным.

"Это сложно, но пока у него получается. Порошенко подчеркивает, что Зеленский ему не враг – и персонально его не атакует, демонстрируя власти свою конструктивность. На Западе такую позицию будут приветствовать на фоне угрозы со стороны России", – уверен Александр Палий.

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