Порошенко в аэропорту рассказал о первой маленькой победе

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Петр Порошенко, фото из открытых источников
17 января возле аэропорта Жуляны собрались сторонники политического лидера пятого президента Петра Порошенко, чтобы встретить его. Украинцы принесли государственную символику и плакаты. Присутствовавшие на мирной акции скандировали: "Украине нужен порох". Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".
Перед собравшимися гражданами на мирной акции в его поддержку выступил Петр Порошенко с горячей речью. Политик говорил, что у его команды и избирателей уже есть первая, но важная победа.
Напомним, что 17 января в Печерском суде состоится заседание по делу Порошенко, где ему будут избрать меру пресечения. Заседание суда начнется в 11.00. Ранее ему объявили подозрение о совершении правонарушений по трем статьям Уголовного кодекса.
По словам Инны Геращенко, вблизи аэропорта собралось более 15 тысяч людей, все они перемещаются к зданию суда.
Как сообщал портал "Комментарии", политолог рассказал, что может грозить Порошенко, когда он вернется. Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко высказал предположение, что максимум грозит Порошенко — это выход под залог или домашний арест.
Фото Инна Геращенко / Facebook
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Пенсіонер Петренко
сегодня, 10:50
Зелебеня прекрасно розуміє , що прийдеться відповідати за все , що він натворив , тому реп'яхом чіпляється за владу й намагається розчистити собі "дорогу " до влади від конкурентів .
Алекс
сегодня, 10:40
С тебя, хряк свиномордный, надо миллиард долларов, а не гривен срезать!
Неспивак
сегодня, 10:31
Козлик воровитый.
Неспивак
сегодня, 10:30
Козел.