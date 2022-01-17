Порошенко в аэропорту рассказал о первой маленькой победе

Петр Порошенко, фото из открытых источников

17 января возле аэропорта Жуляны собрались сторонники политического лидера пятого президента Петра Порошенко, чтобы встретить его. Украинцы принесли государственную символику и плакаты. Присутствовавшие на мирной акции скандировали: "Украине нужен порох". Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Перед собравшимися гражданами на мирной акции в его поддержку выступил Петр Порошенко с горячей речью. Политик говорил, что у его команды и избирателей уже есть первая, но важная победа.

"Они хотели задержать нас в аэропорту, но испугались вас. Я поздравляю вас, мне нравятся ваши лозунги. I`ll be back! Я всех жду возле суда. Спасибо, что вы не безразличны, что вы приехали сюда со всей страны. Вы продемонстрировали, что у них ничего не получится. Правда с нами и победа наша общая еще впереди. Вместе к победе!", — призвал Порошенко.

Всех собравшихся призвали поехать в Печерский суд, чтобы "сказать — нет судилищу". Президента пропустили в автомобиль через коридор, скандируя: "Украине нужен порох".

Напомним, что 17 января в Печерском суде состоится заседание по делу Порошенко, где ему будут избрать меру пресечения. Заседание суда начнется в 11.00. Ранее ему объявили подозрение о совершении правонарушений по трем статьям Уголовного кодекса.

По словам Инны Геращенко, вблизи аэропорта собралось более 15 тысяч людей, все они перемещаются к зданию суда.

Как сообщал портал "Комментарии", политолог рассказал, что может грозить Порошенко, когда он вернется. Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко высказал предположение, что максимум грозит Порошенко — это выход под залог или домашний арест.

Фото Инна Геращенко / Facebook

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