Порошенко: меня не хотели пускать в Украину

В 9-10 по киевскому времени в аэропорт "Жуляны" прибыл самолет из Варшавы, на борту которого в Украину вернулся пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой и адвокатами. По информации партии "Европейская солидарность", его возле аэропорта встретили более 15 тысяч сторонников. Однако выход Порошенко из аэропорта состоялся значительно позже, чем ожидалось, поскольку таможенники проверяли его документы. Об этом сообщают "Комментарии", корреспонденты которого ведут прямую трансляцию с места событий.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

После того как Петр Порошенко вышел из аэропорта, он сообщил, что его пытались не допустить на территорию Украины. По его словам, пограничники забрали его биометрический паспорт более чем на 15 минут для установления личности.

"Так сильно они нас боятся. Меня, пятого президента Украины, Петра Порошенко не узнали. Более 15 минут они проверяли мой паспорт", — отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко призвал всех своих поклонников поехать вместе с ним в Печерский суд и поблагодарил за поддержку. Напомним, заседание суда призначено на 11-00.

К слову, многие СМИ предупреждали о вероятности задержания Порошенко в аэропорту, однако этого не произошло.

Напомним, Петр Порошенко обвиняется в государственной измене и содействии террористам ДНР/ЛНР в 2014-2015 годах при закупке угля для украинских ТЭС.

Ранее иностранным СМИ Петр Порошенко заявлял, что его возвращение в Украину очень похоже на возвращение в Россию Алексея Навального, также вернувшегося из Европы 17 января.





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