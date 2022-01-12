Гордон: Порошенко знал об огромном запросе в обществе на Зеленского еще в 2016 году

Как передает портал "Комментарии", известный журналист, бизнесмен и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" озвучил инсайдерскую информацию о том, что поход Владимира Зеленского в политику и создание нового политического проекта "Слуга народа" не стало неожиданностью для пятого президента Петра Порошенко и других политических игроков. Украинский народ хотел видеть Владимира Зеленского во власти еще в 2016 году.

Дмитрий Гордон. Фото: Украина 24

Дмитрий Гордон рассказал, что в 2016-м году первым померил рейтинг Владимира Зеленского политтехнолог Игорь Грынив, который работал с Петром Порошенко, в одно время был главой фракции БПП в Верховной Раде.

При этом журналист уточнил, что изначально целью Грынива был замер рейтинга фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Но пришла идея померять запрос в обществе и на Владимира Зеленского. Итог оказался более, чем внушительным. Уже тогда, задолго до 2019-го года стало понятно, чем может закончится поход лидера "Студии Квартал 95" в большую политику.

"Он (Ред. Грынив) ради интереса померял Зеленского и с удивлением для себя обнаружил, что огромный запрос в обществе. И тогда он померял партию Зеленского, ну, условно говоря, "Слуга народа". И он увидел, что – так вот же. Об этом знал Порошенко, об этом знали другие политические игроки", – отметил Дмитрий Гордон.

Также журналист озвучил инсайдерскую информацию о том, что Зеленский могут пойти в президенты еще в 2014-м году. Но началась война и он не проплатил заставу.

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