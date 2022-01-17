Большая игра или госизмена: Порошенко уже в Украине – кто в итоге окажется в проигрыше

Пятый президент Украины, лидер и нардеп "Европейской солидарности" Петр Порошенко 17 января вернулся в Киев после заграничного турне. В декабре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах. Потому встречать Порошенко готовились и сторонники, и следователи. Как оцениваете сложившуюся ситуацию? Как она может развиваться далее? Кто в итоге окажется в проигрыше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Угольное дело: есть три проблемы для Порошенко

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что для Порошенко в создавшейся ситуации есть ряд очевидных проблем.

"Во-первых, это не дело конкретно против Порошенко, как он пытается показать, а дело Порошенко-Медведчука. Если бы дело было исключительно против пятого президента, его можно было бы трактовать как политическое (или не политическое). А тут в одном деле объединены два несоединимых персонажа. Причем Медведчук – зло в чистом виде для электората Порошенко. И по репутации Петра Алексеевича нанесен серьезный удар оттого, что они в этом деле – вместе", – поясняет эксперт.

Второй неудобный для Порошенко момент, по мнению Бориса Тизенгаузена, в том, что как бы ярко и пафосно пятый президент не возвращался в Украину, все помнят, как он уезжал. Прыгал в машину, кричал на водителя. Фактически – убегал. И тем самым подорвал выстраиваемый его политтехнологами образ единого, мощного, смелого оппозиционного лидера.

"Третья (и, пожалуй, главная) проблема для Порошенко состоит в том, ему придется ходить к следователю, в суд, давать показания. И мы ближайшие месяцы будем говорить о деле Порошенко-Медведчук, о том, куда пошли деньги, которые отправлялись на неподконтрольные территории якобы за уголь. Почему направлялись именно туда. Не закупались ли на них оружие, боеприпасы… Да, Порошенко говорил и будет говорить о неком политическом преследовании (при том, что западные политики не поддержали такие его высказывания). Но рано или поздно отвечать придется по сути дела", – резюмирует Борис Тизенгаузен.

"Дело Порошенко" Банковая будет разыгрывать максимально – делать яркую картинку, пытаться увязать пятого президента с Медведчуком

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что происходящее нужно рассматривать в ракурсе прошлого года.

"2021 год прошел под знаменем "Зеленский – патриот". Порой казалось, что он больший националист, чем Бандера и Шухевич и нынешние правые. Много меседжей набросал соответствующих. Плюс – начал использовать механизм СНБО как санкционный. В том числе против пророссийких сил. В итоге его рейтинг с 23% в январе выросло до 33% на конец лета. То есть, Зеленский вновь продемонстрировал феномен. Если у его предшественников рейтинги только падали, то он сумел падающий рейтинг поднять обратно. Правда, в конце года из-за вагнергейта, офшорного скандала и роста тарифов рейтинг шестого президента опять обвалился до 23%. Но за год Зеленский, получается, ничего не потерял. При этом тема патриотизма уже отработана. А потому в 2022-го будет условный новый сезон сериала "Слуга народа" под названием "Борьба с олигархами". Выбраны три фигуры, на которых сосредоточено внимание Офиса президента. Это Медведчук, Ахметов (тут, правда, возможно замирение) и Порошенко", – поясняет аналитик.

По его словам, часть избирателей Зеленского всё еще ожидает, что тот "проедется" по Порошенко. Что пятого президента будут "догонять", а лучше посадят. К тому же, есть явное личное неприятие Зеленским фигуры Порошенко.

"Но для Зеленского есть и сдерживающий фактор, – подчеркивает Виктор Бобыренко. – Тот же Запад явно намекает, что сейчас не время заниматься внутренними разборками, когда РФ сосредоточила войска у украинской границы, проводит кибератаки, готовит всякого рода диверсии. Однако для Зеленского атака на Порошенко – единственная возможность остановить падение рейтинга. Базовый электорат Зеленского, который будет с ним до конца – около 15%. А надо удержать 20-25%, чтобы иметь возможность выиграть следующие выборы".

Потому, считает эксперт, "дело Порошенко" Банковая будет разыгрывать максимально. Делать яркую картинку (в идеале с наручниками), пытаться увязать пятого президента с Медведчуком, показать их "подельниками", проходящими по одному уголовному делу.

"Думаю, до реальных посадок не дойдет. Всё закончится для Порошенко нервотрепкой. Возможно – посадкой под домашний арест, как Медведчука. Чтобы уменьшить возможность влиять на политическое поле. Но Зеленский тут точно не в выигрыше, – уверяет Виктор Бобыренко. – Да, он цементирует свой электорат, стараясь, чтобы поддержка не упала ниже 20%. Задача – выйти во второй тур именно с Порошенко, где и победить последнего (потому что Порошенко в народе всё же ненавидят больше, чем Зеленского). Но цементируя свой электорат такими действиями, Зеленский цементирует и электорат Порошенко. Оба они не дают шансов кому-то третьему вмешаться в это противостояние. Все остальные выглядит как статисты, включая Раумукова, на которого думает ставить Ахметов. И в этом проигрыш Зеленского. Потому что игра идет – к кому больше ненависти и меньше любви – к нему или Порошенко. Кто меньшее зло".

Кроме того, продолжает эксперт, проблема Зеленского в том, что его избиратели – люди, которые хотят жить спокойно, смотреть "Сватов" и иметь полный холодильник.

"Это люди с пультом от телевизора, а не с плакатами на Майдане. В отличие от электората Порошенко, – отмечает аналитик. – Его избиратели считают личным проигрышем ситуацию 2019 года, когда победили Зеленский и "слуги". И этот избиратель готов не просто голосовать за "своего", но и выходить на Майдан. Если будут закрывать телеканалы Порошенко, если будут явно издеваться над ним. То есть, избиратель Порошенко – это люди, которые ходят не только на выборы, но и на Майданы. А это уже опасно не только для Зеленского лично, но и для Украины. В Москве сидит лысый карлик, который только того ждет, чтобы у нас начались внутренние столкновения. И если они начнутся, Россия получит шанс оттяпать еще часть нашей страны".

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