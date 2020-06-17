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"Передумал": Петрашко отменил указ об увольнении главы "Укрспирта"

Глава Минэкономики Игорь Петрашко не стал увольнять и.о. директора "Укрспирта" Сергея Блескуна из-за отпуска

сегодня, 22:01
Автор:

Екатерина Белоброва
"Передумал": Петрашко отменил указ об увольнении главы "Укрспирта"

Глава Министерства экономики Игорь Петрашко отменил указ об увольнении исполняющего обязанности директора госкомпании "Укрспирт" Сергея Блескуна, который был подписан им сегодня. Об этом сообщила пресс-служба Минфина на Facebook.

Как отмечают в ведомстве, глава Министерства изменил свое решение так как Блескун находится в ежегодном отпуске, а по закону увольнение в таком случае запрещено. Сам министр апеллирует тем, что он не знал об отпуске руководителя "Укрспирта".

Учитывая, что 17 июня 2020года Блескун С. В., находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен в соответствии с приказом Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п. Одновременно сообщаем, что Минэкономики обязало в дальнейшем обеспечить заблаговременное предоставление копий приказов об отпусках и.о. директоров", - указано в пресс-службе с добавлением соответствующей копии документа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте готовят рассмотрение возможности отставки главы МВД Арсена Авакова. Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал инициативу фракции "Голос" и согласовал включение рассмотрения постановления об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в повестку дня Верховной Рады. 



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