Минфин оставил "Укрспирт" без директора: Петрашко уволил Блескуна

Сегодня глава Министерства финансов Игорь Петрашко подписал указ, согласно которому исполняющий обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" Игорь Блескун покидает свою должность. Об этом сообщает издание "Новое время", ссылаясь на слова самого Блескуна, который, впрочем, добавил, что решение не окончательное.

Отмечается, что Комитет парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики перенес сроки приватизации и демонополизации спиртовой отрасли до 1 октября 2020 года.

"Снятие Блескуна с позиции и.о. главы ГП Укрспирт и молниеносный рассмотрение профильным Комитетом ВРУ по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики законопроекта № 3443 и согласование переноса сроков приватизации и демонополизации к 1 октября 2020 - это очередная остановка процесса разгосударствления спиртовой отрасли, который мы наблюдаем годами", - указано в сообщении Минфина.

Напомним, ранее портал "Коментарии" сообщал, что и.о. директора "Укрспирта" Игорь Блескун отчитался о масштабной работе и снабжении украинское население антисептиками на основе спирта во время пандемии COVID-19.

"За короткий срок мы поставили уже около 300 тысяч литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков. Сейчас у нас подписаны соответствующие договора с 32 украинскими компаниями. Поставка сырья для антисептиков с заводов происходят 7 дней в неделю под наблюдением налоговиков", - отметил тогда руководитель ГП.



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