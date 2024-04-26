В Офисе президента отреагировали на запрет консульских услуг для мужчин

На территории Украины сейчас идет война, она защищает себя от немотивированной агрессии России, поэтому имеет право использовать любые методы для увеличения шансов на выживание, заявил Михаил Подоляк, комментируя решение МИД ограничить доступ мужчин к получению консульских услуг.

Михаил Подоляк

По его словам, государство осуществляет работу только в пределах своих полномочий. При этом он подчеркнул, что все граждане Украины, даже если они использовали незаконные механизмы и скрылись за границу, имеют обязанности перед государством.

"И государство настаивает на том, чтобы, кроме права использовать его сервисные услуги, гражданин Украины должен осознать свои обязанности или принять для себя соответствующие решения",

– сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что не может понять всех тех обвинений, которые в последнее время раздаются в адрес правительства или власти в целом, мол, они не имеют права, ограничивать доступ к консульским услугам или к получению загранпаспорта.

Как подчеркнул Подоляк, государство имеет право и может принять любые решения, ведь речь идет о его выживании. По его словам, сложилась дилемма – в Украине идет война, а многие мужчины находятся за границей, очевидно, исходя из того, что речь идет "не об их стране", поэтому они не хотят для нее ничего делать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что МИД ограничил доступ к получению консульских услуг мужчинам призывного возраста. Такое решение власти комментируют неоднозначно. Одни эксперты и политики считают, что такими действиями власти просто заставят мужчин отказываться от украинского гражданства. Другие же считают действия МИД вполне оправданными, поскольку мужчины, уже два года воюющие на фронте, тоже имеют права, в частности, на демобилизацию, не говоря уже о ротации.