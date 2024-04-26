В ГП "Документ" пообещали разблокировать выдачу паспортов за границей. Но не всем

В ГП "Документ" пообещали, что выдадут документы тем мужчинам, заявки которых были поданы до 25 апреля, но после того, как будут устранены все технические неисправности.

Заграничный паспорт

На сайте компании указано, что если мужчины 18-60 лет подали заявку на получение паспортов после 25 апреля, то получить их они смогут только в органах ДМС на территории Украины. В компании отметили, что пересылка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что начиная с 23 апреля мужчинам призывного возраста, находящимся за границей, ограничили доступ к предоставлению консульских услуг. Кроме того, у них начали возникать проблемы с получением загранпаспортов. В частности, конфликт между сотрудниками ГП "Документ" и мужчинами возник в Варшаве. Сотрудники сервисного центра прекратили выдачу документов, ссылаясь на технические проблемы. Вместе с тем мужчины устроили скандал и даже пригрозили организовать блокаду офиса предприятия, пока им не выдадут документы. При этом они отмечали, что, мол, терять им уже нечего.

При этом ряд экспертов заявили, что на самом деле распоряжение МИД направлено на то, чтобы вернуть украинских мужчин в Украину, чтобы они могли пополнить ряды ВСУ. Впрочем, говорят они, мужчины, потратившие немалые средства, чтобы убежать, вряд ли начнут возвращаться.

Вместе с тем, в Офисе президента заявили , что решение МИД абсолютно оправдано. Там говорят, что Украина находится в жестокой войне, где идет борьба за ее выживание, поэтому есть основания делать те шаги, которые смогут помочь выжить.