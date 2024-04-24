Популизм или стоящее дело: почему в Раде захотели забрать деньги у партий и направить их на ВСУ

Глава фракции "Голос" Александра Устинова и руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин возмутились, что политические партии получают госсредства во время войны, фактически не ведя партийную деятельность. Они предложили средства по финансированию партий перенаправить на оборонные потребности Украины. Как оцениваете подобное предложение? Насколько оно реалистично? Какие еще перераспределения в сторону обороны страны следовало бы провести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Куда большие средства у нас гуляют через Нацбанк

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что такие предложения – безусловный популизм, не более того.

"Речь ведь идет о не особо значительных средствах (в 2024-м из госбюджета на финансирование деятельности партий предусмотрено 840,5 млн. грн), которые во время войны, действительно, можно было бы перенаправить на оборонные нужды. Но мы ведь финансируем еще и абсурдный "Телемарафон", телеканалы с нулевым рейтингом и так далее. На этом фоне финансирование партий выглядит, наверное, наименьшей проблемой", – отмечает эксперт.

Более того, продолжает он, все вышеназванные траты не так значительны, включая "Телемарафон", который выглядит скорее, как красная тряпка, на которую многие эмоционально реагируют.

"Куда большие средства у нас гуляют через Нацбанк. Так, лишь по депозитным сертификатам НБУ он перечислил коммерческим банкам более 100 миллиардов гривен! По сути, подарил. Вот где можно было существенно сэкономить… У нас есть, какие расходы сокращать. Но этого почему-то не делается", – констатирует Борис Кушнирук.

Политика должна быть сфокусирована на приближении победы

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает следующим образом:

"Я думаю, финансирование политсил точно нужно существенно сократить. И распределять его на изготовление дронов, РЭБ, на реабилитацию военных, протезирование".

Политикам, по мнению бизнес-вумен, следует перестать заниматься своей традиционной деятельностью, сосредоточившись на защите нашей державы.

"Нам важно все средства пускать на защиту страны, на помощь пострадавшим воинам, семьям погибших. От политиканства давно пора переходить к созданию стратегий – военных, бизнесовых, государства в целом", – акцентирует Анна Крысюк.

Она считает, что все предприятия, так или иначе, должны в военное время работать на укрепление нашей обороноспособности.

"То же самое касается политики, – отмечает эксперт. – Она должна быть сфокусирована на приближении победы. Все принимаемые решения (законы, указы, постановления) должны уменьшать нагрузку на налогоплательщиков (которые держат экономический фронт) и увеличивать поддержку военнослужащих (которые защищают нашу страну на фронте военном)".

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