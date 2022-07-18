Отстранение Баканова и Венедиктовой: что стало последней каплей терпения Зеленского

Президент Украины отстранил от своих должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Позже в обращении Зеленский объяснил эти отстранения, рассказав об огромном массиве преступлений против основ национальной безопасности, ставящих очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. В том же обращении заявил о необходимости скорейшего назначения руководителей САП и НАБУ. О чем говорят эти кадровые перемены? Почему происходят именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами оборотилось к экспертам.

Баканов и Венедиктова. Фото: из открытых источников

Силовой блок в Украине, особенно СБУ, оказался не готов к широкомасштабному вторжению РФ

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Что касается отстранения главы СБУ Баканова, думаю, это связано с неудовлетворительным уровнем работы спецслужб. И со скандалами касательно их руководителей, как обозначил в своем обращении Зеленский, в Херсонской, Харьковской областях и Крыму (соответствующее управление СБУ функционировало на территории Херсонщины). Кроме того, видимо, сыграли свою роль слухи, что Баканов вместе со своим заместителем Наумовым незадолго до полномасштабного российского вторжения выехал из Украины".

Ну, а история с задержанием украинского руководителя СБУ Крыма, подозреваемого в госизмене, стала, похоже, последней каплей, отмечает эксперт. Как следствие – произошло отстранение Баканова в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ, а именно: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Отстранение генпрокурора Венедиктовой, по мнению Ростислава Кравца, готовилось заранее.

"Данное решение, – отмечает он, – может быть связано с некими внутриполитическими играми в Офисе президента. А также, вероятно, с тем, что Венедиктова отказалась давать соответствующее разрешение на избрание меры пресечения и задержание того же Баканова. К сожалению, можно сделать выводы, что силовой блок в Украине, особенно СБУ, оказался не готов к широкомасштабному вторжению РФ. И фактически пять месяцев задержки с отстранением Баканова негативно, на мой взгляд, отразилась на обороноспособности и нацбезопасности Украины. Это необходимо был делать в первые дни открытой войны".

Ростислав Кравец считает, что заявление Зеленского относительно необходимости скорейшего назначения новых руководителей САП, НАБУ, соответствующего конкурса, прозвучавшее одновременно с сообщением об отстранении глав СБУ и Генпрокуратуры, видимо, свидетельствует о желании успокоить наших зарубежных партнеров.

"Мол, всё в порядке, процедура контролируемая, диктатуры и захвата власти в Украине нет. Просто наводим порядок, в том числе обсуждая вопросы с двумя, с моей точки зрения, нелегитимными кандидатами на пост главы САП. То, чего от нас добиваются иностранные партнеры с неким фанатичным упорством. Понимая, что оба кандидата не подходят на эту должность. Видимо, поэтому Зеленский, как бы к слову, это и сказал. Чтобы успокоить иностранцев, – поясняет эксперт. – Что касается конкурса на главу НАБУ – президент дал указание премьер-министру начать его как можно скорее. Хоть, как по мне, для эффективной работы НАБУ и САП не так важны руководители (особенно исполняющие церемониальные функции, подконтрольные иностранцам), как показала работа данных органов".

Баканова и Венедиктову пока не уволили, а отстранили, но есть все основания считать, что к исполнению обязанностей они уже не вернутся



Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов напоминает, что согласно новому закону "О правовом режиме военного положения" президент имеет полномочия отстранять Генерального прокурора и главу СБУ.

"Это логично, так как в условиях войны руководитель государства должен иметь возможность принимать и реализовывать необходимые кадровые решения быстро и без волокиты, – поясняет политолог. – Так что Зеленский действовал в рамках закона и своих полномочий. Причины глава государства озвучил в своем видеообращении. Его не устраивает качество кадров в этих ведомствах. В частности, тот факт, что на оккупированных территориях сотрудники прокуратуры и СБУ сотрудничают с оккупантом. И не только на оккупированных".

Да и у украинского общества, отмечает Кирилл Сазонов, хватало претензий к этим руководителям.

"Сильное кадровое решение. Баканова и Венедиктову пока не уволили, а отстранили. Но есть все основания считать, что к исполнению обязанностей они уже не вернутся. Ответом на многие вопросы станут фамилии тех, кого назначат на эти должности. Совсем не факт, что это будут те, кто сейчас исполняет обязанности. Начинается большая чистка силовых структур", – резюмирует эксперт.

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