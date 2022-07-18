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Зеленский жестко ответил Медведеву на угрозы о "судном дне"

Президент Украины заявил, что судный день как раз ждет Россию, только не в переносном смысле

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина не относится серьезно к запугиваниям замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который угрожал Украине "судным днем", если ВСУ нанесут удар по военным и инфраструктурным объектам аннексированного Крыма. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения к украинцам.

Зеленский жестко ответил Медведеву на угрозы о "судном дне"

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Заявление Медведева Зеленский назвал "не очень трезвым". Именно поэтому, отметил президент, никто не может воспринимать такие запугивания.

Президент напомнил украинцам и всему миру об очередной трагической годовщине, когда в небе над Донбассом Россия сбила пассажирский Боинг. По словам Зеленского, особенно цинично со стороны российских госчиновников грозиться Украине "судным днем" в день, когда Россия убила сотни невинных людей.

Владимир Зеленский отметил, что уже тогда, когда был сбит малазийский Боинг, Москва начала свой путь к полному признанию государством-террористом и к специальному трибуналу. 

Отвечая Медведеву Владимир Зеленский отметил, что спецтрибунал, который ждет российские власти за преступления против человечества, это как раз и будет "судным днем", только не в переносном, а в прямом смысле этого слова.

"Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально", — убежден Зеленский.

Отметим, предшествовало такой реакции главы украинского государства воскресное заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который, как всегда решил угрожать Украине, предупредив, что за удар по Крыму украинское общество будет ожидать "судный день", который устроит Россия.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/2572
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