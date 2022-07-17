logo

BTC/USD

20999.34

ETH/USD

1360.02

LTC/USD

56.34

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал о назначении руководителей САП и НАБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал о назначении руководителей САП и НАБУ

Зеленский рассказал о судьбе руководителей САП и НАБУ

17 июля 2022, 23:12
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Владимир Зеленский заявил, что победитель конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а им стал Александр Клименко, должен быть назначен на этот пост. Также президент поручил главе правительства начать конкурс на должность нового главы НАБУ. Об этом пишут "Комментарии", ссылаясь на обращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал о назначении руководителей САП и НАБУ

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства призвал  услышать его всех, от кого зависит очень чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Моя позиция как президента Украины — состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя", — отметил Зеленский.

По его словам, от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения, ведь победитель уже есть.

"То же касается и Национального антикоррупционного бюро расследования Украины. Срок полномочия предыдущего руководителя истек и должна состояться конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса",- заявил президент.

Запад требует от ОП решительных действий и шагов  по назначению главы САП и активной работы от НАБУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой . 17 июля стало известно, что президент Украины отстранил от своих должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. О причинах увольнения Владимир Зеленский рассказал больше в своем вечернем обращении. Владимир Зеленский отметил, что сейчас огромный массив преступлений против основ национальной безопасности задают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/593259262170580
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!