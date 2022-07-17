Зеленский рассказал о назначении руководителей САП и НАБУ

Глава государства призвал услышать его всех, от кого зависит очень чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Владимир Зеленский заявил, что победитель конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а им стал Александр Клименко, должен быть назначен на этот пост. Также президент поручил главе правительства начать конкурс на должность нового главы НАБУ. Об этом пишут "Комментарии", ссылаясь на обращение президента Владимира Зеленского.

"Моя позиция как президента Украины — состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя", — отметил Зеленский.

По его словам, от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения, ведь победитель уже есть.

"То же касается и Национального антикоррупционного бюро расследования Украины. Срок полномочия предыдущего руководителя истек и должна состояться конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса",- заявил президент.

Запад требует от ОП решительных действий и шагов по назначению главы САП и активной работы от НАБУ.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой . 17 июля стало известно, что президент Украины отстранил от своих должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. О причинах увольнения Владимир Зеленский рассказал больше в своем вечернем обращении. Владимир Зеленский отметил, что сейчас огромный массив преступлений против основ национальной безопасности задают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям.