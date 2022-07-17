Зеленский отстранил от должностей Баканова и Венедиктову: что известно

Президент Украины отстранил от своих должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на соответствующие указы президента Украины, 17 июля.

Так, Зеленский отстранил Венедиктову в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения". Обязанности генерального прокурора возложены на ее заместителя Алексея Симоненко.

Другой своим указом президент Зеленский отстранил Баканова от должности главы СБУ на основании ст. 47 Дисциплинарный устав ВСУ.

"Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей", — говорится в официальном документе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, за что Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области. Во время своего визита в Харьковскую область, которая серьезно пострадала от вражеских обстрелов, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ области Романа Дудина и объяснил свое решение в видеообращении. Глава государства отметил, что провел совещание с руководителями Харьковской области и поблагодарил их за сотрудничество один из одним за то, что они остаются на местах вместе с людьми и Украиной. По словам Зеленского, армия, полиция, мэр города и ОГА сотрудничают на 100%, потому что работают ради победы над оккупантами и делают это эффективно. Однако такого он затруднился сказать о местном руководстве по линии СБУ.