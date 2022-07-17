Зеленский объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой: новые подробности

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

17 июля стало известно, что президент Украины отстранил от своих должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. О причинах увольнения Владимир Зеленский рассказал больше в своем вечернем обращении.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас огромный массив преступлений против основ национальной безопасности задают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям.

Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении председателя Службы безопасности Украины.

По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении

В частности, более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства

. Есть вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что отстранил от должностей Баканова и Венедиктову . Зеленский отстранил Венедиктову в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения". Обязанности генерального прокурора возложены на ее заместителя Алексея Симоненко. Другой своим указом президент Зеленский отстранил Баканова от должности главы СБУ на основании ст. 47 Дисциплинарный устав ВСУ.

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