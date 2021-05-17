Отставка Степанова: комитет Рады не поддержал увольнение главы Минздрава

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не рекомендует парламенту увольнять с должности министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Об этом сообщила народный депутат Ольга Стефанишина.



Максим Степанов. Фото: Минздрав

На заседании профильного комитета рассмотрели представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увольнении Максима Степанова с должности главы Минздрава. Семеро членов комитета проголосовали за его увольнение, еще семеро — воздержались, один — голосовал против.



"Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Дениса Шмыгаля об отставке Максим Степанов... Далее решение за залом", — отметила Стефанишина.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, где в частности рассмотрят ряд кадровых вопросов об отставке трех министров, состоится 18 мая.

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Уйти со своих должностей решили министры инфраструктуры и развития экономики — Владислав Криклий и Игорь Петрашко. Уволить главу Минздрава Максима Степанова пытаются по представлению премьер-министра в связи с провалом закупки вакцин и вакцинации от коронавируса. На его должность планируют назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко.



17 мая возле Верховной Рады состоялся митинг. Его участники требовали отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Против увольнения Степанова выступил ряд украинских врачей и Медицинский совет при Минздраве.

У власти не получается сделать многое для медиков, однако глава Минздрава прислушивался к врачам, как исправить положение, подчеркнула инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

"Денег на медицину, хотя бы 5% ВВП, чтоб повысить зарплаты, не дали (у нас медики самые ненужные люди в стране, именно им денег вечно не хватает), принятые ранее убийственные законы не поменяли, но мы все вместе хотя бы пересчитали нереальные некоторые тарифы в НСЗУ, начали создавать нормативные документы, регламентирующие оказание медицинской помощи больным (стандарты, протоколы), позитивная динамика в трансплантации, инфекционные стационары, которые были бы уничтожены полностью, получили шанс на выживание", — заявила Голубовская.

Врач добавила, что спекуляций на пандемии будет еще много, но никто большего, чем Степанов не сделал бы.

Степанов отреагировал на попытки отстранить его от должности. Он заявил, что решать судьбу медицины в Украине имеют право врачи и пациенты, а не политики и бюрократы. Глава Минздрава также напомнил, что выступал за повышение зарплаты медикам.

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