Сразу несколько министров подали в отставку: кто именно — СМИ

В украинском Кабинете министров назревают серьезные изменения. Судя по информации, предоставленной народным депутатом Алексеем Гончаренко, сразу двое министров решили подать в отставку. Об этом политик сообщил в личном Telegram-канале.

Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали в отставку — СМИ. Коллаж: "Комментарии"

Гончаренко утверждает, что освободить министерские кресла решили главы министерства инфраструктуры и развития экономики — Владислав Криклий и Игорь Петрашко соответственно.





Помимо прочего, народный депутат отметил, что сегодня мог решиться и вопрос с увольнением набившего многим оскомину Максима Степанова, возглавляющего Минздрав. Однако Алексей Гончаренко утверждает, что Степанов не согласился на отставку "по собственному желанию". Скорее всего, к этой теме представители "Слуги народа" вернутся уже со следующей недели — вероятней всего, сразу в понедельник.

Отметим, что схожие месседжи транслируют также некоторые украинские СМИ, ссылаясь на личные анонимные источники в органах высшей власти.

В Telegram-канале "Украина сейчас" даже разместили фотографию якобы заявления Криклия об отставке.

UPD. В комментарии "24 каналу" нардеп от "Слуги народа" Александр Качура подтвердил информацию о том, что отставку Степанова действительно собираются рассмотреть в понедельник, 17 мая.

Вместе с этим на заседании фракции хотят также "спросить" с министра юстиции Дениса Малюськи и министра финансов Сергея Марченко. Якобы в правительстве недовольны работой этих руководителей, поэтому они тоже могут находиться "на грани" увольнения.

Тему увольнения Петрашко и Криклия будут рассматривать во вторник — они действительно написали заявления "по собственному". Любые кандидатуры на их замену пока не разглашаются.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что рассматривалась вероятность увольнения руководителя Минобороны. С чем могут быть связаны подобные инициативы, узнайте в нашем материале.

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