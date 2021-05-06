Ляшко рассказал, может ли он возглавить Минздрав вместо Степанова

В обществе активно обсуждается вопрос возможной отставки министра здравоохранения Максима Степанова, а некоторые народные депутаты собирают подписи за его увольнение. Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, может ли он стать во главе ведомства, в случае отставки Степанова, пишет "УНИАН".

Виктор Ляшко - фото: Минздрав

В комментарии "Громадському радио" Ляшко не подтвердил, но и не возразил, согласился бы он стать министром, если подобное предложение поступит.

"Всему свое время", — сказал чиновник.

Со слов Ляшком, сейчас основной задачей для Министерства является борьба с коронавирусным заболеванием, а также обеспечение масштабной иммунопрофилактики.

"Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на тот брифинг и сказать: "Ноль случаев коронавирусной болезни в Украине", — заявил главный санитарный врач.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что по информации депутатки от политсилы "Голос" Ольги Стефанишиной, нардепы собрали в парламенте нужное количество подписей для того, чтобы рассмотреть увольнение Степанова. Политики, поддерживающие отставку Степанова, считают его виноватым в якобы "провале" борьбы с коронавирусной пандемией. Сама Ольга Стефанишина написала, что именно "на совести" руководителя Минздрава — смерти многих украинцев, погибших от ковида, и отсутствие необходимого количества вакцин.

Однако сам Степанов объяснил, почему считает претензии к себе несправедливыми. По его словам, медицинская система была полностью не готова, тем более к такому вызову как COVID-19, она сделала скачок за этот год.









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