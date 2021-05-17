Отставка министров: что могут решить на заседании Рады

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Внеочередное пленарное заседание Верховной
Рады, в том числе по кадровым вопросам (отставка ряда министров), состоится 18
мая. Каким может быть расклад? Какими могут быть торги? Как может развиваться
ситуация далее? "Комментарии" узнали прогнозы экспертов.
ВРУ. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как известно, заявления
об отставке вечером 14 мая подали министр экономики Игорь Петрашко (на его
место якобы претендует глава Государственной налоговой службы Алексей
Любченко), а также министр инфраструктуры Владислав Криклий (вместо него
руководить министерством могут поставить главу Укравтодора Александра
Курбакова).
Представление об отставке министра
здравоохранения Максима Степанова подал в парламент глава правительства Денис
Шмыгаль.
Обсуждать эти перемены намерены на сегодняшнем
вечернем заседании фракции "Слуга народа".
Профессор кафедры политических наук в КНУ им.
Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, кадровые перестановки в Кабмине
давно маячили на горизонте. Но то праздники, то скандалы мешали заняться этим
вопросом вплотную.
"Тройка кандидатов "на выход" достаточно
неожиданна, — считает эксперт. — С одной стороны — это министр охраны здоровья
Степанов, про отставку которого говорили чуть ли не с первого дня назначения, с
другой — министр инфраструктуры Криклий, который получил свой пост еще в
правительстве Гончарука, сохранив его и в правительстве Шмыгаля. В свою очередь,
министр по развитию экономики Петрашко, не замеченный ни в каких громких
скандалах и не являющийся "токсичным", попал в эту тройку в связи с критикой со
стороны депутатов от "Слуги народа". У них и Минэкономики с самого начала не
заладилось с коммуникацией"
По мнению Анны Малкиной, в сложившейся
кадровой ситуации сохраняется интрига. В случае с Криклием и Петрашко ситуация
развивается "в рабочем порядке" — министры написали заявления на отставку,
претенденты на их посты уже озвучены и сейчас под эти кандидатуры собираются
голоса в Раде. А вот министр Степанов решил ввязаться в войну и добровольно
покинуть пост отказался, напоминает политолог.
"Основное обвинение в свой адрес — проваленную
вакцинацию, он отвергает. И, справедливости ради, нужно заметить, что
переговоры о закупках вакцины в условиях ее тотального дефицита в мировом
масштабе — это задача в первую очередь премьер-министра. Тот же премьер Израиля
— Нетаньяху 40 раз позвонил гендиректору Phaiser, чтобы первым получить препарат
в необходимом количестве. Поэтому министр Степанов будет до последнего пытаться
разделить ответственность за этот провал с премьером и всем Кабмином", —
прогнозирует Анна Малкина.
По ее мнению, ещё одна проблема состоит в том,
что найти опытного менеджера, готового возглавить тонущий "Титаник" под
названием Министерство охраны здоровья, не так уж и просто. Как непросто будет
и собрать голоса за назначение министром, к примеру, главного санитарного врача
Виктора Ляшко.
"А назначать людей и.о., зная, что они, по
сути, не будут нести никакой ответственности за свою работу, не очень
правильно, о чем сегодня заявил спикер ВР Дмитрий Разумков. В целом кадровые
перестановки выполняют задачу снизить недовольство работой всего Кабмина. Не
нужно забывать, что у депутатов ВР, в том числе у монобольшинства, есть масса
вопросов к самому премьер-министру Шмыгалю. Поэтому в новом политическом сезоне
осенью — продолжение следует", — уверена политолог.
Политический консультант Александр Вербицкий
считает, что временный Кабмин Шмыгаля и постоянный – Зеленского — это нарратив
нынешней политики Банковой.
"Легче всего списать на министров общие
провалы в экономике вообще (падение пятый квартал подряд уровня ВВП, снижение
экспорта товаров за рубеж) и прогнозы "грядущих неудач" — в частности. А
именно: провал земельной реформы, относительно невысокий урожай зерновых,
провал кампании вакцинации. Но надо понимать, что министры — прежде всего
политические назначенцы, номенклатура правящей партии, или компромиссные фигуры
коалиции, — подчеркивает эксперт. — Но только ли открытая политика играет роль
при назначении на министерские посты?"
Александр Вербицкий отмечает, что тот же
Степанов, заявивший сегодня вновь, что не собирается уходить добровольно, — это
менеджер, но никак не по части медицины. И сложно до конца понять причины его
появления в команде Зеленского.
"Впрочем, не это главное. Скорее оно в том,
что Степанов не должен был рушить всё то, что до него успела "построить" г-жа
Супрун. Что же до собственного KPI (т.е. результативности) на посту министра
здравоохранения- этого, скорее всего, никто не требовал", — размышляет
политконсультант.
Комментируя уход министра экономики Петрашко,
эксперт отметил, что тот — в большей степени из сферы консалтинга, чем из
реального сектора экономики. Хотя именно за экономику и её развитие ему
пришлось отвечать.
"В итоге, когда пришло время антикризисных
мер, к ним никто не был готов. И Петрашко в том числе. Хотя, в чем можно винить
человека, который никак не влияет на процессы принятия решений в экономике?
Например, если говорить об очередном транше МВФ, то это скорее зона
ответственности законодателей из парламента. А министерства — лишь покорные
исполнители их воли", — поясняет Александр Вербицкий.
Он также отмечает, что Криклий пришел на
должность руководителя Мининфраструктуры из народных депутатов, хотя мог бы и
дальше себя хорошо чувствовать в орбите министра внутренних дел Арсена Авакова.
"Ни один из названных министров не имеет ни
опыта государственного управления, ни соответствующего образования. Таковой, в
некоторой степени, имеется у премьер-министра Дениса Шмыгаля, что уже хорошо
для "молодой и прогрессивной" команды реформаторов. Но важно понимать, что
временный кабинет Шмыгаля и постоянный – Зеленского — это основной нарратив
нынешней политики Банковой, в условиях растущих проблем в стране и снижения
рейтинга исполнительной власти. И это говорит о том, что нынешние три министра
— не последние в списке на выход. Потому что основная задача правительства –
отводить удар от президента. Именно так, вероятно, думают в его Офисе", —
подчеркивает эксперт.
Новые кандидатуры, по его мнению, всегда
найдутся. В том числе – по квотному принципу и согласованию с президентом (от
олигархов, технических и политических партнёров).
"Всегда найдутся желающие рискнуть взять на
себя если не ответственность, то часть имиджа первого лица, с тем, чтобы
отблагодарить на новых постах тех, кто их кооптировал в высокие кресла. Но
нужно заметить, что если речь идет о политических конструкциях (например — о
возможных договорённостях "Слуги народа" с "Батькивщиной" или даже с
"Европейской солидарностью"), все прекрасно понимают, что нынешние назначенцы —
не долговечны от слова "очень". А значит — не стоит делать ставку на стратегию
в переговорах, но можно поиграть в тактику. Она же — только в решении каких-то
законодательных вопросов в парламенте, или в привлечении бизнеса для решения
сугубо узких задач в проектах Офиса президента", — резюмирует Александр
Вербицкий.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Раде хотят
"уладить" законы из-за МВФ: получит
ли Украина транш.
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