Отставка министров: что могут решить на заседании Рады

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в том числе по кадровым вопросам (отставка ряда министров), состоится 18 мая. Каким может быть расклад? Какими могут быть торги? Как может развиваться ситуация далее? "Комментарии" узнали прогнозы экспертов.

ВРУ. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как известно, заявления об отставке вечером 14 мая подали министр экономики Игорь Петрашко (на его место якобы претендует глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко), а также министр инфраструктуры Владислав Криклий (вместо него руководить министерством могут поставить главу Укравтодора Александра Курбакова).

Представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова подал в парламент глава правительства Денис Шмыгаль.

Обсуждать эти перемены намерены на сегодняшнем вечернем заседании фракции "Слуга народа".

"Кадровые перестановки в Кабмине давно маячили на горизонте"

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, кадровые перестановки в Кабмине давно маячили на горизонте. Но то праздники, то скандалы мешали заняться этим вопросом вплотную.

"Тройка кандидатов "на выход" достаточно неожиданна, — считает эксперт. — С одной стороны — это министр охраны здоровья Степанов, про отставку которого говорили чуть ли не с первого дня назначения, с другой — министр инфраструктуры Криклий, который получил свой пост еще в правительстве Гончарука, сохранив его и в правительстве Шмыгаля. В свою очередь, министр по развитию экономики Петрашко, не замеченный ни в каких громких скандалах и не являющийся "токсичным", попал в эту тройку в связи с критикой со стороны депутатов от "Слуги народа". У них и Минэкономики с самого начала не заладилось с коммуникацией"

По мнению Анны Малкиной, в сложившейся кадровой ситуации сохраняется интрига. В случае с Криклием и Петрашко ситуация развивается "в рабочем порядке" — министры написали заявления на отставку, претенденты на их посты уже озвучены и сейчас под эти кандидатуры собираются голоса в Раде. А вот министр Степанов решил ввязаться в войну и добровольно покинуть пост отказался, напоминает политолог.

"Основное обвинение в свой адрес — проваленную вакцинацию, он отвергает. И, справедливости ради, нужно заметить, что переговоры о закупках вакцины в условиях ее тотального дефицита в мировом масштабе — это задача в первую очередь премьер-министра. Тот же премьер Израиля — Нетаньяху 40 раз позвонил гендиректору Phaiser, чтобы первым получить препарат в необходимом количестве. Поэтому министр Степанов будет до последнего пытаться разделить ответственность за этот провал с премьером и всем Кабмином", — прогнозирует Анна Малкина.

По ее мнению, ещё одна проблема состоит в том, что найти опытного менеджера, готового возглавить тонущий "Титаник" под названием Министерство охраны здоровья, не так уж и просто. Как непросто будет и собрать голоса за назначение министром, к примеру, главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"А назначать людей и.о., зная, что они, по сути, не будут нести никакой ответственности за свою работу, не очень правильно, о чем сегодня заявил спикер ВР Дмитрий Разумков. В целом кадровые перестановки выполняют задачу снизить недовольство работой всего Кабмина. Не нужно забывать, что у депутатов ВР, в том числе у монобольшинства, есть масса вопросов к самому премьер-министру Шмыгалю. Поэтому в новом политическом сезоне осенью — продолжение следует", — уверена политолог.

"Легче всего списать на министров общие провалы в экономике"

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что временный Кабмин Шмыгаля и постоянный – Зеленского — это нарратив нынешней политики Банковой.

"Легче всего списать на министров общие провалы в экономике вообще (падение пятый квартал подряд уровня ВВП, снижение экспорта товаров за рубеж) и прогнозы "грядущих неудач" — в частности. А именно: провал земельной реформы, относительно невысокий урожай зерновых, провал кампании вакцинации. Но надо понимать, что министры — прежде всего политические назначенцы, номенклатура правящей партии, или компромиссные фигуры коалиции, — подчеркивает эксперт. — Но только ли открытая политика играет роль при назначении на министерские посты?"

Александр Вербицкий отмечает, что тот же Степанов, заявивший сегодня вновь, что не собирается уходить добровольно, — это менеджер, но никак не по части медицины. И сложно до конца понять причины его появления в команде Зеленского.

"Впрочем, не это главное. Скорее оно в том, что Степанов не должен был рушить всё то, что до него успела "построить" г-жа Супрун. Что же до собственного KPI (т.е. результативности) на посту министра здравоохранения- этого, скорее всего, никто не требовал", — размышляет политконсультант.

Комментируя уход министра экономики Петрашко, эксперт отметил, что тот — в большей степени из сферы консалтинга, чем из реального сектора экономики. Хотя именно за экономику и её развитие ему пришлось отвечать.

"В итоге, когда пришло время антикризисных мер, к ним никто не был готов. И Петрашко в том числе. Хотя, в чем можно винить человека, который никак не влияет на процессы принятия решений в экономике? Например, если говорить об очередном транше МВФ, то это скорее зона ответственности законодателей из парламента. А министерства — лишь покорные исполнители их воли", — поясняет Александр Вербицкий.

Он также отмечает, что Криклий пришел на должность руководителя Мининфраструктуры из народных депутатов, хотя мог бы и дальше себя хорошо чувствовать в орбите министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Ни один из названных министров не имеет ни опыта государственного управления, ни соответствующего образования. Таковой, в некоторой степени, имеется у премьер-министра Дениса Шмыгаля, что уже хорошо для "молодой и прогрессивной" команды реформаторов. Но важно понимать, что временный кабинет Шмыгаля и постоянный – Зеленского — это основной нарратив нынешней политики Банковой, в условиях растущих проблем в стране и снижения рейтинга исполнительной власти. И это говорит о том, что нынешние три министра — не последние в списке на выход. Потому что основная задача правительства – отводить удар от президента. Именно так, вероятно, думают в его Офисе", — подчеркивает эксперт.

Новые кандидатуры, по его мнению, всегда найдутся. В том числе – по квотному принципу и согласованию с президентом (от олигархов, технических и политических партнёров).

"Всегда найдутся желающие рискнуть взять на себя если не ответственность, то часть имиджа первого лица, с тем, чтобы отблагодарить на новых постах тех, кто их кооптировал в высокие кресла. Но нужно заметить, что если речь идет о политических конструкциях (например — о возможных договорённостях "Слуги народа" с "Батькивщиной" или даже с "Европейской солидарностью"), все прекрасно понимают, что нынешние назначенцы — не долговечны от слова "очень". А значит — не стоит делать ставку на стратегию в переговорах, но можно поиграть в тактику. Она же — только в решении каких-то законодательных вопросов в парламенте, или в привлечении бизнеса для решения сугубо узких задач в проектах Офиса президента", — резюмирует Александр Вербицкий.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Раде хотят "уладить" законы из-за МВФ: получит ли Украина транш.

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