Арахамия озвучил причину увольнения Степанова

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Ольга Чародий
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид
Арахамия считает, что министра здравоохранения Максима Степанова в ближайшее
время уволят. Это связано, в том числе и с провалом закупки вакцин.
Давид Арахамия (фото из открытых источников)
Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика
Шустера" на канале "Украина".
Он отметил, что сейчас заявления об увольнении Степанова нет.
Арахамия подтвердил, что премьер-министр Украины Денис
Шмыгаль уже подал в Верховную Раду относительно Степанова заявление и наиболее
вероятным кандидатом на должность министр здравоохранения является главный
санитарный врач Виктор Ляшко.
Однако неизвестно, когда именно эти кандидатуры могут вынести в зал для голосования. Для этого сначала нужно согласовать отставку Максима Степанова, Владислав Криклия и Игоря Петрашко. Затем от премьера Дениса Шмыгаля должны поступить представление в Верховную Раду на назначение новых министров, за которые и будут голосовать нардепы.
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