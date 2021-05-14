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Арахамия озвучил причину увольнения Степанова

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже подал в Верховную Раду относительно Степанова

сегодня, 22:27
Автор:

Ольга Чародий

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что министра здравоохранения Максима Степанова в ближайшее время уволят. Это связано, в том числе и с провалом закупки вакцин.

Арахамия озвучил причину увольнения Степанова

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"С большой вероятностью он будет уволен. Будет представление на его увольнение, а потом голосование в Раде и там решит зал", — сказал Арахамия.

Он отметил, что сейчас заявления об увольнении Степанова нет.

"Если нет заявления, тогда мы должны пойти другим путем, который на два дня дольше", – добавил глава фракции.

Арахамия подтвердил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже подал в Верховную Раду относительно Степанова заявление и наиболее вероятным кандидатом на должность министр здравоохранения является главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как сообщали ранее, глава ГНС Украины Алексей Любченко может стать новым министром экономики вместо Игоря Петрашко, а глава Укравтодора Александра Кубракова – новым министром инфраструктуры вместо Владислава Криклия. А на должность министра здравоохранения во власти рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко. Об этом сообщает "Украинская правда". Соответствующую информацию подтвердили в источники партии власти.

Однако неизвестно, когда именно эти кандидатуры могут вынести в зал для голосования. Для этого сначала нужно согласовать отставку Максима Степанова, Владислав Криклия и Игоря Петрашко. Затем от премьера Дениса Шмыгаля должны поступить представление в Верховную Раду на назначение новых министров, за которые и будут голосовать нардепы.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dx-2b6mk4co
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