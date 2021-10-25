Монобольшинства уже не будет: эксперты рассказали, с чем связаны провалы "слуг народа"

Год назад, 25 октября 2020 года, в Украине состоялись местные выборы, на которых правящая партия "Слуга народа" показала не лучший результат. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что "каждые следующие свободные выборы – это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна".

Слуга народа - фото из открытых источников

Что можно сказать о действиях власти год спустя? Какие выводы сделали (и сделали ли) "слуги"? И насколько эти выводы подтверждают, что "Украина навсегда свободна"? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Парадокс в том, что хоть доверие к "слугам" и Зеленскому неуклонно падает, пока им нет альтернативы

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай считает, что фактический провал "слуг" годичной давности на местных выборах связан со скандалами, в которые они то и дело попадали. А также с невыполненными обещаниями — по скорому миру на Донбассе, по преодолению бедности, по борьбе с коррупцией.

"Всё это вылилось в массовое разочарование и Зеленским, и партией "Слуга народа". По логике, они должны были сделать выводы после провала на местных выборах. Поработать над хотя бы частичной реализацией своих обещаний. Но выводов они не сделали. Более того — считают, что им всё позволено в этой стране. Примером тому стали санкции СНБО довольно спорные с точки зрения законности их принятия. И новые скандалы с участием "слуг" (ДТП с их участием и "отмазывание" от несения ответственности, продолжение "распила" средств на разных проектах, наступление на свободу слова и права человека, провал с вакцинацией и махинации на этой теме и так далее). Думаю, если бы сейчас состоялись парламентские или местные выборы, результаты "слуг" были бы еще боле неутешительными, чем год назад", – говорит эксперт.

Никакого монобольшинства уже не будет, уверен он. Придется идти на коалицию с кем-то. Не исключено, что с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, которая ситуативно то и дело становится союзником СН. Ну, а те же партийные группы "За будущее" и "Доверие" открыто играют на стороне "слуг". Явно за какие-то преференции.

Всё это, подчеркивает Валентин Гайдай, доказывает, что уже сейчас монобольшинства как такового нет. А есть коалиция, в которую ситуативно подтягиваются те или иные нардепы.

"Парадокс в том, что хоть доверие к "слугам" и Зеленскому неуклонно падает, пока им нет альтернативы. Нет как таковой мощной оппозиции ни в парламенте, ни вне. Условное бело-синее ядро раздроблено. "Батькивщину" Тимошенко трудно назвать оппозицией, потому что она ищет выгоду, вступая в те или иные союзы. То же самое можно сказать о "Евросолидарности" Порошенко", – резюмирует Валентин Гайдай.

Технологии, которые были использованы на предыдущих выборах президента и ВРУ, теперь срабатывают против власти и против электората

По мнению политического эксперта, консультанта по политическому и антикризисному PR Татьяны Луповой, лучше всего о "свободе" в Украине говорят выборы на 87 округе в Ивано-Франковской области весной-2021 (весьма спорную победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк) и принудительная, по сути, вакцинация.

"Украинцы – это свободная нация. К сожалению, не все это помнят. Тут нужно договариваться, а не заставлять. Заменить полностью проваленную информационную кампанию о необходимости вакцинации принуждением не получится", – уверена эксперт.

По мнению Татьяны Луповой, технологии, которые были использованы на предыдущих выборах президента и ВРУ, теперь срабатывают против власти и против электората.

"Людей научили прислушиваться исключительно к кино, видосикам и соцсетям. Вот теперь все "авторитетные" мнения народ черпает в Фейсбуке и Тик-Токе. А там работает целая сетка агрессивных ботов антивакцинаторов, – подчеркивает эксперт. – Обычно перед открытием ящика Пандоры анализируют варианты и прогнозы, просчитывают, во что всё это выльется, делая поправку на то, что контролируемый кризис однажды выйдет из-под контроля и ударил по авторам. Как договариваться с теми, с кем уже договорились антивакцинаторы, власть не придумала – и решила режим свободы выбора отключить. Между тем, чем сильнее украинцев загоняют в рамки, тем сильнее сжимается пружина".

Ранее эксперты анализировали для портала "Комментарии", почему "слуги" значительно потеряли на местных выборах, по сравнению с парламентскими.





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