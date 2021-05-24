logo
Русский Українська

BTC/USD

36429.12

ETH/USD

2263.43

LTC/USD

159.35

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Вакханалия на 87 округе: почему Вирастюка снова лишили депутатства
commentss НОВОСТИ Все новости

Вакханалия на 87 округе: почему Вирастюка снова лишили депутатства

Суд в очередной раз отменяет победу Вирастюка на довыборах в Раду

сегодня, 12:57
Автор:

Данило Матюха

Верховный Суд Украины отменил решение Центральной избирательной комиссии о признании кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка победителем промежуточных выборов народных депутатов на 87 округе. Об этом сообщает общественная сеть "Опора".

Вакханалия на 87 округе: почему Вирастюка снова лишили депутатства

Василий Вирастюк - фото: Информатор

Такое решение работники Фемиды вынесли в воскресенье 23 мая по иску конкурента Вирастюка по избирательной гонке кандидата от политической партии "За будущее" Александра Шевченко. Также судьи решили отменить пункты 1 и 2 Постановления ЦИК от 19 мая, которыми голосования на 6 проблемных округах, где при пересчете бюллетеней обнаружили меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий, признавались недействительными.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №87 с учетом своего решения.

Работники "Опоры" отмечают, что ЦИК или сам Вирастюк могут обжаловать данное решение в Большой Палаты Верховного Суда, решение которой уже будет окончательным.

Напомним, что 19 мая ЦИК второй раз признала кандидата от "Слуги народа" Василий Вирастюк избранным народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области.

До того 4 апреля Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% протоколов на избирательном участке № 87. По результатам голосования победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий ВирастюкПодсчет голосов продолжался 8 дней и сопровождался попытками срыва избирательного процесса. Состав комиссии дважды менялся, а кандидаты обвиняли друг друга в фальсификации голосов.

Но уже 1 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали победителем на 87 округе. Основной мотивацией для такого решения стало отсутствие обеспечения проверки всех допущенных нарушений при установлении результатов голосования в 87 округе ЦИК, на которые ссылались участники избирательного процесса. Таким образом суд частично удовлетворил жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко, который был не согласен с протоколом ЦИК и требовал его отмены.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.oporaua.org/news/vybory/parlamentski-vybory/23120-sud-skasuvav-protokol-tsvk-pro-vstanovlennia-rezultativ-ta-viznannia-virastiuka-obranim-deputatom
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ