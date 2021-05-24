Вакханалия на 87 округе: почему Вирастюка снова лишили депутатства

Верховный Суд Украины отменил решение Центральной избирательной комиссии о признании кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка победителем промежуточных выборов народных депутатов на 87 округе. Об этом сообщает общественная сеть "Опора".

Василий Вирастюк - фото: Информатор

Такое решение работники Фемиды вынесли в воскресенье 23 мая по иску конкурента Вирастюка по избирательной гонке кандидата от политической партии "За будущее" Александра Шевченко. Также судьи решили отменить пункты 1 и 2 Постановления ЦИК от 19 мая, которыми голосования на 6 проблемных округах, где при пересчете бюллетеней обнаружили меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий, признавались недействительными.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №87 с учетом своего решения.

Работники "Опоры" отмечают, что ЦИК или сам Вирастюк могут обжаловать данное решение в Большой Палаты Верховного Суда, решение которой уже будет окончательным.

Напомним, что 19 мая ЦИК второй раз признала кандидата от "Слуги народа" Василий Вирастюк избранным народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области.

До того 4 апреля Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% протоколов на избирательном участке № 87. По результатам голосования победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Подсчет голосов продолжался 8 дней и сопровождался попытками срыва избирательного процесса. Состав комиссии дважды менялся, а кандидаты обвиняли друг друга в фальсификации голосов.

Но уже 1 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали победителем на 87 округе. Основной мотивацией для такого решения стало отсутствие обеспечения проверки всех допущенных нарушений при установлении результатов голосования в 87 округе ЦИК, на которые ссылались участники избирательного процесса. Таким образом суд частично удовлетворил жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко, который был не согласен с протоколом ЦИК и требовал его отмены.

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