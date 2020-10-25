Стало известно, сколько составила явка на выборах

В Украине в 20:00 закрылись избирательные участки. Явка на местных выборах составила 35,94%. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора" на официальном сайте организации.

Такой процент обнародован по состоянию на 20:00. Так что с 12:00, когда явка достигала 13,5%, показатель вырос на 22%.

По данным наблюдателей "Опоры", в прошлом году больше украинцев изъявили желание проголосовать. Так, в 2019 году явка на выборах в Верховную Раду составила 49,3%. Тогда как в 2015 году участие в местных выборах приняло 46,5% украинцев.

Добавим, что погрешность исследования составляет 1,14%.

В "Опоре" прогнозировали, что явка избирателей на местных выборах в Украине составит менее 50%. И это может быть связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса.

Добавим, что Центральная избирательная комиссия сообщила, что активность избирателей на 22:00 составляет 36,98%. Отмечается, что получено и обработано 98,65% информации от ТИК о явке избирателей.





Напомним, обнародованы первые данные экзит-полов. Уже известно, кто может стать мэром и какие партии вероятно попадут в городские советы в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Мариуполе, Черкассах, Николаеве, Кривом Роге.

Как сообщалось, во время местных выборов в Украине не обошлось без конфузов. Портал "Комментарии" сделал подборку самых странных и нелепых моментов в день голосования.

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