Итоги выборов: что стало самым неожиданным и почему провалилась Зе-команда

День выборов вчера, 25 октября, состоялся. Что стало наиболее неожиданным? Возможны ли протесты? В чём основная причина поражения Зе-команды? Помог ли ей Зе-опрос? На эти и другие вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

"Такая явка – показатель того, что люди разочаровались в политических партиях"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Руслан Бизяев считает ключевым фактором, который повлиял на предварительные результаты выборов – низкую явку. И дело, по его мнению, не только в пандемии.

"Такая явка – показатель того, что люди разочаровались в политических партиях. Нет сейчас у нас такой партии, которая бы объединяла Украину, – поясняет Руслан Бизяев. – Примерно 15-20% электората ждет "свою" партию. И с приходом этих людей на голосование – во время, к примеру, парламентских выборов, ряд общенациональных проектов "схлопнется"".

Эксперт УИП также считает, что выборы напоминали непубличный договорняк между Киевом и региональными элитами.

"При этом стоит вопрос управляемости регионами в случае критической ситуации. Мы вполне можем увидеть варианты, которые уже были – когда местная власть открыто не подчиняется центру", – прогнозирует Руслан Бизяев.

По его мнению, Зе-опрос не оказал того влияния, на которое, вероятно, рассчитывали его организаторы.

"Ужгород и Черкассы – лишь два крупных города, где, по данным экзит-полов, партия "Слуга Народа" побеждает в битве за горсоветы. По мэрам у них вообще всё печально. Ни в одном из крупных городов нет победы, в двух — есть выход во второй тур с малым шансом победить. Так что прошедшие выборы партия власти точно не может считать своей победой, – подчеркивает эксперт УИП. – Ключевая причина поражения – СН так и не смогла построить региональную партийную структуру. В некоторых городах туда набирали чуть ли не по объявлению".

"Главным трендом кампании стал подъем местных партий на фоне относительного краха всеукраинских проектов"

По мнению политического консультанта, главы Центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко, самая большая интрига этих выборов состояла в вопросе, кто будет с Кличко во втором туре бороться за кресло городского головы Киева.

"В конечном итоге, трое кандидатов — Попов, Верещук и Притула — идут довольно близко, различаясь в рамках статистической погрешности. Потому вопрос до конца не решен", – отмечает Ярослав Божко.

Он считает, что главным трендом кампании стал подъем местных партий на фоне относительного краха всеукраинских проектов.

"В то же время, экстраполировать успех местных выборов на всю страну в случае парламентских выборов нет никакой возможности. Это — другие масштабы, – поясняет эксперт. – В конечном итоге, все ключевые политические партии страны нуждаются, как минимум, в глубоком переформатировании стратегий. В большинстве случаев они не аккумулировали крупных средств в эту кампанию, размышляя в стиле "всё уже решено заранее". Что оказалось ошибкой и долгоиграющей проблемой".

"Президент Зеленский показал, что готов придерживаться своих слов о демократичности выборов"

Нет никаких оснований говорить о том, что результаты выборов приведут к протестам. А низкая явка не является основанием для признания местных выборов недействительными. Так считает политолог Петр Охотин.

"Результаты показывают, что центральная власть не использовала админресурс. Президент Зеленский показал, что готов придерживаться своих слов о демократичности выборов, – отмечает политолог. – Я не вижу поражения "Слуги Народа". Во-первых, местные выборы — это тысячи кампаний по всей стране. На местах часто есть люди из старых элит, которые имеют ресурсы для мобилизации избирателей с помощью так называемых "сетей". Логично, что у людей из СН этого не было. Во-вторых, центральная власть будет искать точки соприкосновения со всеми партиями".

Петр Охотин напоминает, что выбирая Владимира Зеленского и "Слугу Народа", граждане голосовали против старых лиц в центральной власти. На местных же выборах выбирают людей, которые должны заниматься ЖКХ и инфраструктурой. Задача центральной власти в таком случае — обеспечить отсутствие коррупции и дать этим специалистам работать, подчеркивает эксперт.

"Как по мне, "Зе-опрос" не сыграл на рост рейтинга. Но он и не был агитацией. С моей точки зрения, этим опросом Офис президента пытался подготовить общественное мнение к закону о референдуме, который будут голосовать в ноябре", – считает Петр Охотин.

Напомним, ЦИК назвал конечные данные по явке на выборах.

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