Минус еще один человек Коломойского: с чем связано решение Ткаченко покинуть правительство

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Среди причин назвал решение Кабмина отобрать у его Министерства Госкино, а также малую сумму на культуру в госбюджете-2022. О чем говорит решение Ткаченко? Не слишком ли часто у нас происходят ротации – в ноябре правительство уже лишилось пяти министров, получив четырех новых? В сложной ситуации с кадровыми перестановками властей в интервью порталу "Комментарии" разобрались наши эксперты.

Александр Ткаченко. Фото: пресс-служба Министерства культуры и информационной политики

Зеленский не хочет, чтобы ситуация костенела. Ему важно, чтобы происходили качественные изменения

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что в ситуации с Ткаченко ничего особо страшного нет.

"Он просто эмоционально реагирует на тот вопрос, с которым он не согласен (и вывод Госкино из-под управления его министерства, и недостаточное финансирование культуры на 2022 года, хоть госбюжет прошел пока лишь первое чтение). В итоге Ткаченко пошел на такой кардинальный шаг. Я бы не рассматривал его заявление об отставке как показатель отсутствия единства в Кабмине. Это исключительно вопрос несогласия Ткаченко с решением большинства", – говорит Игорь Петренко.

Тем более, продолжает эксперт, что написание Ткаченко заявления об отставке еще не означает саму отставку.

"За соответствующее решение должна проголосовать Рада. Но, как я понимаю, пока это не согласовали ни в правительстве, ни в парламенте. Возможно, будут проходить какие-то консультации, искать решение возникшей проблемы. Ну, а если такого решения не найдут или если Ткаченко уже принципиально не хочет быть министром, будут голосовать за его отставку и искать замену. Хоть Ткаченко – достаточно профессиональный человек, он точно из той среды, которой непосредственно на сегодняшний день управляет. Но, как мы видим, есть определенные разногласия", – отмечает Игорь Петренко.

Что касается в целом ротаций в Кабмине – у президента Владимира Зеленского просто такой подход, поясняет эксперт. Если человек показал свою эффективность, исполняет те обязательства, которые брал на себя – продолжает работать. Если есть вопросы к его работе – уходит.

"Думаю, достаточно много тех, кто хотел бы стать министром, с этим особых проблем нет. А такой подход лишь показывает, что Зеленский не хочет, чтобы ситуация костенела. Ему важно, чтобы происходили качественные изменения. Отсюда – поиск людей, которые могут попытаться себя проявить в той или ной сфере. И им дают такую возможность. Полгода-год. А потом спрашивают по результатам. В ротации в правительстве нет ничего плохого. Если результат нет – надо менять. И это правильно", – резюмирует Игорь Петренко.

Ткаченко был в какой-то мере человеком Коломойского. А сейчас в Кабмине хотят повысить влияние ОП

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая считает, что у нас происходит узурпация власти Офисом президента. Причем не столько собственно Владимиром Зеленским, сколько главой ОП – Андреем Ермаком, который везде хочет расставить своих людей.

"Последняя смена министров в этом смысле – показательна. Зашли "люди Ермака". А на грядущем съезде партии "Слуга народа", судя по инсайдам, в главы партии вместо сложившего эти полномочия Корниенко также зайдет человек Ермака", – отметила Елена Броницкая.

В ситуации с Ткаченко эксперт не исключает тех же мотивов. Ведь министерство хоть и не супербогатое, однако возможность "пилить" есть и здесь. Особенно в ракурсе программы "Большая реставрация".

"Ткаченко был в какой-то мере человеком Коломойского. А сейчас в Кабмине хотят повысить влияние ОП. И, скорее всего, новым министром культуры также будет человек Ермака. А то, что Ткаченко уходит без боя, возможно, связано с тем, что он просто мягкий по натуре. Впрочем, не исключено, что имеется некий компромат. Когда ты являешься министром, так или иначе в твоем министерстве происходят делишки (включая откаты), к которым тебя могут примазать, даже если ты к ним не причастен", – рассуждает Елена Броницкая.

Что касается командной работы – это, по мнению эксперта, вообще не про нынешнюю власть.

"Мы же видим, сколько "слуг" уже стали ярыми критиками Зеленского и своих недавних коллег. Тот же Дмитрий Разумков , первый номер списка СН, был лишен поста спикера ВР под неимоверным давлением ОП на провластную фракцию. Депутаты партии с говорящим названием вместо того, чтобы быть слугами народа – стали слугами президента и его Офиса. А кто не согласен – лишается места во фракции, в партии, а то и жизни (очень странная в этом смысле смерть Полякова). Учитывая всё это, говорить о командной работе в Кабмине, созданном по принципу лоскутного одеяла и соглашательства, не приходится. Нет своего "я", нет своего мнения. Нет Личностей. Есть принцип подчинения. Министров меняют как перчатки. И это ненормально, – считает Елена Броницкая. – Люди просто не успевают наладить работу".

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