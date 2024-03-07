К чему готовится власть: почему углубляется внутренний конфликт в Украине

Похоже, всё более не ладно с т.н. "монобольшинством" и властью в целом. Верховная Рада отменила пленарные заседания на текущей неделе якобы из-за необходимости нардепов отправиться с инспекцией на фронт. Нардепы из оппозиции называют такие действия представителей "Слуг народа" профанацией. Не исключается, что партия власти готовится к выборам. Тем временем народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк утверждает, что Украина потеряет 1,5 миллиарда долларов зарубежной помощи, так как Офис президента просрочил дедлайны по ряду законов, в частности, о Комиссии по ценным бумагам. О чем говорят последние действия Банковой и Рады? Как уладить углубляющийся внутренний конфликт в Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский в Верховной Раде. Фото из открытых источников

Обоюдная критика внутри украинского политикума точно играет против Украины

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно допускает, что среди причин, из-за которых Рада внезапно решила отменить пленарные заседания на текущей неделе, есть и политическая. Связанная, к примеру, не с необходимостью срочно ехать на фронт, а с необходимостью работы в комитетах (что действительно важно).

"Аргументация в стиле "нам нужно ехать на фронт" на третьем году широкомасштабной войны выглядит, мягко говоря, неубедительно. Это в первый год российского вторжения имелась такая необходимость, чтоб демонстрировать, что мы едины. Но не сейчас. Сейчас важно каждому заниматься своими делом", – считает аналитик.

По ее мнению, не следует исключать и то, что депутаты оказались не готовы рассматривать во втором чтении законопроект о мобилизации. И партия власти решила, что публичные дискуссии на эту тему могут сыграть против нее. Ведь в публичное пространство, несмотря на отсутствие трансляций из Рады, всё равно что-то просачивается.

"Уже было в практике парламента, когда накануне неких острых дискуссий он уходил на какое-то время в работу в округа, в комитеты. Не в публичном пространстве. Но это было до полномасштабного вторжения РФ, когда из ВР были прямые трансляции", – отмечает Олеся Яхно.

Она акцентирует, что вопрос сотрудничества власти и оппозиции, судя по проблеме командировок для представителей последней, их жалоб на неравные условия, перезрел.

"Выборов нет (и это правильно во время войны), но политический конкурентный процесс всё равно есть. И он, похоже, усиливается. С обоюдной критикой, которая точно играет против Украины в целом, – уверена эксперт. – Думаю, представители власти и оппозиции должны как можно скорее договориться об эффективном сотрудничестве во имя блага страны. Необходимо принимать важные законы, что возможно лишь при условии слаженной работы всех наших ветвей власти и оппозиции. Формат внутреннего противостояния на фоне множества вызовов, на фоне войны нам точно ни к чему".

Создалось впечатление, что власть начала готовиться к выборам

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук констатирует, что заложенный в институтах государственной власти Украины конфликт, действительно, усугубляется.

"Разные группы активизировались. Никому не хочется брать на себя ответственность, быть виновным в чём-то. И вместо того, чтоб изменить систему управления, снять противоречия между органами исполнительной и законодательной власти, между центром и местными руководителями, между частью Рады и Офисом президента (который вообще не является конституционным органом, но перетянул на себя все полномочия), вместо консолидации (правительство национального единства, максимальное подключения в процессы тех международных структур, которые нам всячески помогают), Банковая ведет очень странную игру. Точно не о консолидации", – отмечает эксперт.

Он признался, что создалось впечатление, будто всячески отрицая возможность выборов, власть начала к ним готовиться. Либо пытается всячески обелить себя от провалов, что уже были, от непопулярных решений, которые придется принимать – и максимально перебросить вину на других.

"В целом же происходит явное усугубление кризиса принятия решений. Это всегда плохо, но сейчас – особенно. Мы ведь имеем ухудшение ситуации на фронте, снижение поддержки со стороны зарубежных партнеров, обострение отношений с некоторыми из них. При этом нет даже попыток переосмыслить экономическую стратегию, которая показала себя несостоятельной. Нет либерализации экономики, нет снижения налогового и регуляторного давления, нет понимания, почему у нас проблемы с европейскими соседями", – подчеркивает Ярослав Романчук.

Как следствие, заключает он, звучит критика в адрес депутатов, военных, правительства, Офиса президента.

"Все недовольны всеми. В такой ситуации должна проявиться особая политическая воля настоящих лидеров. Которым следует стать не политиками, а государственными мужами, – отмечает эксперт. – Пока такого, увы, не просматривается".

Есть серьезные разногласия в Раде, а также у нее и Офиса президента

Политтехнолог Борис Тизенгаузен поделился таким комментарием:

"Действительно, есть серьезные разногласия в Раде, а также у нее и Офиса президента. Недавно глава фракции СН Давид Арахамия признался, что около 20 депутатов хотят сложить мандаты. Им пока не дают. Однако, по моим данным, таких уже в два раза больше. Кстати, хотелось бы знать – о ком речь. Почему эти люди, получая столько лет огромны зарплаты из наших с вами налогов, когда пришло время продемонстрировать серьезную работы, взять на себя ответственность, пытаются сбежать?".

Борис Тизенгаузен напоминает, что недавно, впервые с начала широкомасштабного российского вторжения, президента Украины собирал собственную фракцию.

"И по идее, большинство депутатов, которые только благодаря ему прошли в ВР, должны были явится. Но, насколько мне известно, около 30% "слуг" проигнорировали эту встречу. Это говорит о серьезном расколе внутри монобольшинства (которое, похоже, уже таковым не является)", – отмечает эксперт.

По его словам, многие депутаты обижены, что с ними не ведется коммуникация, что со стороны ОП к ним отношение будто к бездушным покорным роботам.

"И со стороны ОП, и со стороны нардепов видно не желание брать на себя ответственность за непопулярный, но необходимый законопроект о мобилизации, – подчеркивает Борис Тизенгаузен. – Так что проблемы назревали и продолжают назревать".

Что касается выборов, пока не ясно, будут ли те в обозримом будущем, отмечает он. Но еще в сентябре, подчеркивает политтехнолог, было известно, что поручено подготовить законодательную базу под возможность проведения выборов в период военного времени.

"А это – и внесение изменений в Конституцию, что возможно лишь конституционном большинством парламента, – напоминает эксперт. – Как сделать это сейчас, если часть даже как бы монобольшинства уже не подконтрольна Банковой?".

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