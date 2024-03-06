Украина потеряет 1,5 миллиарда помощи: нардеп указал на циничную позицию в ОП

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил об "абсолютно циничной позиции ОП", при которой Украина в марте потеряет возможность получить 1,5 млрд долларов помощи от Всемирного Банка. По его словам, Рада быстро проголосовала за необходимый законопроект, однако его не только не подписали в ОП, но и собираются добавить правки.



Украина может потерять 1,5 миллиарда пособий. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк указывает, что Украина должна была вчера подписать три закона, в частности №5865 о Комиссии по ценным бумагам. Однако этого не произошло и Украина может потерять часть финансовой помощи.

"Все знали о дедлайне и понимали ценность вопроса для финансирования Бюджета. Так вот, чтобы вы понимали, это закон ОП так и не подписало. Более того, готовят вето. Что сразу срывает вынесение вопроса финансирования Украины на 1,5 млрд $ по DPL Мирового Банка", — пишет народный депутат.

По его словам, вето наложено по двум причинам, которые хотят изменить. Первая касается установления еще больших зарплат отдельным законом. Железняк указывает, что зарплаты "по 150-200 тысяч, как сейчас это мало им". А в другой просят убрать норму о том, что члены семьи регулятора рынка не могут занимать должность в профессиональных участниках рынков капитала. Железняк считает, что это "чисто делается под случай с главой Комиссии и его супруги".

"Более того, даже фиг с ним, чтобы не подставлять страну на 1,5 млрд $, наш Комитет вчера снова внес правки в другой закон. Но нет… жадность и друзья ОП важнее финансирования страны и репутации в глазах партнеров. Я просто представляю как это воспринимают те, у кого мы сейчас просим деньги", — пишет Ярослав Железняк и добавляет, что "надо уметь", чтобы "ради повышения зарплат и защиты своих друзей подставить так страну".

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что в январе бюджет Украины пополнила только одна страна.

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