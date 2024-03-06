Украина потеряет 1,5 миллиарда помощи: нардеп указал на циничную позицию в ОП

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Slava Kot
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил об "абсолютно циничной позиции ОП", при которой Украина в марте потеряет возможность получить 1,5 млрд долларов помощи от Всемирного Банка. По его словам, Рада быстро проголосовала за необходимый законопроект, однако его не только не подписали в ОП, но и собираются добавить правки.
Украина может потерять 1,5 миллиарда пособий. Фото из открытых источников
Ярослав Железняк указывает, что Украина должна была вчера подписать три закона, в частности №5865 о Комиссии по ценным бумагам. Однако этого не произошло и Украина может потерять часть финансовой помощи.
По его словам, вето наложено по двум причинам, которые хотят изменить. Первая касается установления еще больших зарплат отдельным законом. Железняк указывает, что зарплаты "по 150-200 тысяч, как сейчас это мало им". А в другой просят убрать норму о том, что члены семьи регулятора рынка не могут занимать должность в профессиональных участниках рынков капитала. Железняк считает, что это "чисто делается под случай с главой Комиссии и его супруги".
Ранее портал "Комментарии" сообщали, что в январе бюджет Украины пополнила только одна страна.
Также "Комментарии" писали об Арахамии, который подтвердил, что депутаты едут на фронт.
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