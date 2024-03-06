«Слуги» мобилизовали всех. Но не на фронт, а на сбор информации для выборов

По словам Ирины Федорив, партийные ячейки в регионах якобы должны собрать информацию, необходимую для политических паспортов, а их составляют перед выборами. Кроме того, ячейки должны предоставить отчеты о работе, а их также предоставляют в межвыборный период.

"Слуги народа" готовятся к выборам

Как считает Федорив такое оживление в региональных центрах происходит только тогда, когда "в воздухе пахнет выборами". Правда, она не исключает, что, возможно, кто-то решил "показать себя" и организовал такую бурную деятельность на всей территории Украины.

"Общенациональный уровень. Мобилизовали всех",

– подчеркнула журналистка.

Кроме того, она добавила, что из центра у регионов просят предоставить и много странной информации. В частности, по ее словам, ячейки должны предоставить информацию о сплетнях и скандалах, которые распространялись в соцсетях. Вероятно, предполагает журналистка, на основе сплетен есть намерение построить медиаполе, что выглядит странно.

Также Федоров добавила, что регионы должны раздавать агитационные материалы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что социологическая компания SOCIS провела опрос по поводу того, кто бы победил на президентских выборах и выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись в этом году. Так, согласно опросу, если бы президентские выборы состоялись в этом году, победу на них одержал бы бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. За него отдали бы свои голоса 31,3% избирателей или 41,4% среди определившихся и пошедших на выборы. Второе место у действующего президента Владимира Зеленского. Его готовы поддержать 21,7% опрошенных или 23,7% среди пошедших на выборы.





