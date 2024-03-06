Куда именно допустят нардепов с их инспекцией на фронте. Почему она будет профанацией

6 марта народные депутаты из фракции "Слуга народа" уехали на фронт, чтобы в том числе проинспектировать строительство оборонных рубежей и подготовить фотоотчет для американских коллег. Вместе с тем Ирина Фриз считает такие действия парламентариев профанацией.

Депутаты поехали на фронт

По ее словам, непонятно, каким образом будут проводить инспекцию народные избранники, на какой участок фронта они уедут.

Кроме того, как подчеркнула Фриз, народные избранники однозначно не допустят на горячие участки фронта. Следовательно, проинспектировать первую и вторую линию оборонных рубежей они не смогут. То есть максимум, который им светит – это третья линия обороны, но не понятно, существуют ли там какие-либо оборонительные сооружения.

"Эти все инспекции были бы целесообразны в прошлом году, а сейчас это профанация, которой пытаются прикрыть отсутствие фортификационных сооружений",

– считает нардеп.

Вместе с тем, как сообщила в Фейсбуке нардеп Ирина Геращенко, народные депутаты от Европейской солидарности тоже хотели принять участие в инспекции. По ее словам, депутаты писали нардепу Юрию Мысягину, который якобы был назначен ответственным за формирование групп "инспекторов". Однако, по ее словам, нардеп не ответил ни на одно сообщение и звонок.

"У этих депутатов нет даже элементарного представления о политической культуре. Грустно",

– отметила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты отменили пленарные заседания 6, 7 и 8 марта и уехали на фронт, чтобы провести инспекцию, которая необходима для того, чтобы подготовить отчет для американцев. При этом нардеп Ярослав Железняк заявил, что на самом деле поездка на фронт – только повод. По его словам, в парламент пришел кризис . Вроде бы оппозиция пообещала блокировать рассмотрение любых вопросов в Раде до тех пор, пока ее депутатов не начнут отпускать за границу. Вместо того чтобы решить проблему, нардепы просто отменили заседание под надуманным предлогом.