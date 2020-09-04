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Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР

Допрос Лероса в ГБР должен состояться во вторник

сегодня, 17:09
Автор:

Татьяна Веремеева

Народного депутата Украины Гео Лероса вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В юридической компании, которая представляет интересы нардепа, отметили, что на допрос его вызвали из-за дела о якобы уклонении от уплаты налогов – по обстоятельствам уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов).

Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР

Кроме того, в юркомпании заявляют, что основанием для дела стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", который проанализировав декларацию Лероса, предположил, что депутат уклонился от уплаты налогов.

Напомним, портал "Комментарии" в рамках спецпроекта "Путь депутата", рассказывал о жизненном и карьерном пути Гео Лероса.

Ранее "Комментари" писали, что народного депутата Украины Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа". В официальном сообщении партии сказано, что такое решение принято в результате сбора подписей народных депутатов, большинство из которых проголосовали за исключение Лероса из рядов "Слуги народа". Гео Лерос прокомментировал решение коллег. Он пообещал, что будет и дальше продолжать бороться с режимом действующей власти.

Позже появилась информация, что Владимир Зеленский отрицает, что каким-либо образом повлиял на решение "Слуги народа" об исключении из фракции народного депутата Гео Лероса. Гео Лерос ответил на обвинения президента Украины в коррупции.


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