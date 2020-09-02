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Лерос ответил Зеленскому на обвинения в коррупции, вспомнив о "клоунах" и "95 квартале"

Гео Лерос написал открытое письмо президенту Украины

сегодня, 15:39
Автор:

Владимир Лавский

Народный депутат Гео Лерос, исключенный из фракции "Слуга народа", ответил на обвинения президента Украины в коррупции. Соответствующее письмо Лерос опубликовал на своей странице в Фейсбуке". 

Лерос ответил Зеленскому на обвинения в коррупции, вспомнив о "клоунах" и "95 квартале"

"Пане президент! Я никогда не был чиновником, я не клоун из "95 квартала" и не ларечный решала. Мне взяток не дают. Вы врете о всех, будто базарная бабка. Эта привычка у вас осталась еще со времен работы на олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете, где и у кого я брал взятку. Вы лучше осторожнее кладите деньги депутатам в конверты, чтобы на них случайно не было написано ДТЭК. И помните: ваш след в истории - это судебное дело о государственной измене", - написал Лерос.


Ранее "Комментарии" сообщали, как Владимир Зеленский отреагировал на исключение Лероса из фракции "Слуга народа". 

"Никаких приказов я не отдавал. Никакой реакции на предателей нашей страны и взяточников у меня нет. И мне одинаково, из какой они будут партии", - ответил Зеленский. 


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