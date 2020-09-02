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Гео Лерос жестко ответил на исключение из фракции Слуги народа

Народного депутата исключили из фракции после его выступления в парламенте 1 сентября

сегодня, 08:43
Автор:

Виолетта Комаровская

Народный депутат Гео Лерос прокомментировал решение коллег о его исключении из фракции "Слуги народа". Он пообещал, что будет и дальше продолжать бороться с режимом действующей власти. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

Скандал в "Слуге народа" разгорелся после того, как президент Владимир Зеленский на съезде партии назвал некоторых депутатов  из своей политической силы "микробами". Гео Лерос ответил на это заявление публично в парламенте. Он обвинил президента во лжи и в том, что он "слился со старой системой, вместо того, чтобы ее менять". После этих слов в Верховной Раде начали собирать подписи за исключение Гео Лероса из фракции "Слуги народа" и уже к вечеру нардепу коллеги указали на выход.

Гео Лерос жестко ответил на исключение из фракции Слуги народа

Гео Лерос. Фото: "Униан"

"Я скажу одно - вы можете открывать столько дел на меня, сколько хотите. Вы можете поджигать мое имущество. Но этим вы меня не остановите. Я всегда и везде буду бороться с вашим режимом: на улицах, в парламенте и судах, на западе и на востоке. Я буду в числе миллиона людей, которые выйдут на улицы рано или поздно, чтобы сказать вам "нет", - прокомментировал Гео Лерос решение "слуг".

При этом он не стал подбирать выражений и назвал своих оппонентов "подонками".

Также Лерос поблагодарил тех своих коллег, которые не поддержали его исключение из фракции. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Гео Леросу сожгли автомобиль на парковке его дома. 


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