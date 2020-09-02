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Зеленский отреагировал на исключения Гео Лероса из Слуги народа

Гео Лероса исключили из президентской фракции после публичной критики Зеленского и Ермака

сегодня, 14:33
Автор:

Виолетта Комаровская

Президент Владимир Зеленский отрицает, что каким-либо образом повлиял на решение "Слуги народа" об исключении из фракции народного депутата Гео Лероса. Соответствующего приказа он не отдавал, заявил глава государства журналистам во время рабочей поездки в Харьковскую область. 

Подписи за исключения Лероса его коллеги по фракции начали собирать после его выступления в парламенте вчера, 1 сентября. Депутат, в частности, критиковал деятельность главы Офиса президента Андрея Ермака, а также самого Владимира Зеленского. Его обвинил в нарушении обещаний, которые тот давал перед выборами. Гео Лерос уверен, что исключить его из "Слуги народа" приказал лично Зеленский. Якобы он поручил главе фракции Давиду Арахамии лично собрать все подписи. 

Зеленский отреагировал на исключения Гео Лероса из Слуги народа

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 2 сентября, во время поездки на Харьковщину президент опроверг эти обвинения. 

"Никаких приказов я не отдавал. Никакой реакции на предателей нашей страны и взяточников у меня нет. И мне одинаково, с какой они будут партии", - ответил Зеленский. 

Напомним, что в марте именно Гео Лерос опубликовал видео, где брат Андрея Ермака пытается договориться за деньги о высоких постах в органах власти. Позже сам Денис Ермак заявил, что он не является представителем власти и может, как частное лицо, говорить с кем угодно и о чем угодно.

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что исключение Гео Лероса из фракции "Слуга народа" прокомментировал глава фракции Давид Арахамия.


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