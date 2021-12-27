Дам ответы на все вопросы: Порошенко рассказал, когда вернется в Украину

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находится в Польше, вернется в страну в первой половине января. Свои намерения политик подтвердил в интервью 5 каналу.

Петр Порошенко - фото "Европейская солидарность"

"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И о государственной измене, и о финансировании терроризма", – сказал Порошенко.

Отметим, что по словам пятого президента, он отправился в Варшаву с рабочей поездкой. В столице Польши он проводит много встреч с польскими и европейскими политиками, чтобы сформировать коалицию в поддержку нашего государства.

Напомним, что в понедельник, 20 декабря, стало известно, что пятому государственному главе Украины сообщили о подозрении в госизмене. Госбюро расследований при взаимодействии со Службой безопасности и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора расследует уголовное производство по организации схемы поставок угля с временно оккупированных территорий группой лиц на сумму около полутора миллиардов гривен. В партии "Европейская солидарность" отметили, что это уже не первое подозрение пятому президенту и в отношении него открыто несколько дел.

24 декабря ряд украинских средств массовой информации, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Петра Порошенко по подозрению в государственной измене.

Издание "Комментарии" обращалось к экспертам, чтобы они проанализировали происходящее вокруг политика и рассказали, как ситуация может развиваться в дальнейшем.

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