logo

BTC/USD

48968.49

ETH/USD

4024.52

LTC/USD

154.21

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Подозрение в госизмене: в ЕС рассказали, когда Порошенко ждать в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Подозрение в госизмене: в ЕС рассказали, когда Порошенко ждать в Украине

Поскольку Порошенко находится за пределами Украины, то подозрение ему было отправлено по месту жительства, регистрации и работы

20 декабря 2021, 16:54
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Пятому президенту, лидеру оппозиционной фракции "Европейская Солидарность" Петру Порошенко послали сообщение о подозрении в государственной измене. Как передает издание "Комментарии", данную информацию на брифинге сообщил руководитель центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов.

Подозрение в госизмене: в ЕС рассказали, когда Порошенко ждать в Украине

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

В "ЕС" отметили, что против Петра Порошенко уже открыто несколько десятков дел, и это не первое подозрение. Турчинов подчеркнул, создается впечатление, что единственная цель нового дела против пятого президента – дать Зеленскому возможность о чем-то говорить в новогоднем видеоролике, который скоро будут записывать.

Турчинов высказал уверенность в том, что новое дело против Порошенко развалится, как десятки предыдущих, которые по указанию Банковой были сфабрикованы против пятого президента. 

В штабе "Европейской Солидарности" подчеркивают, обвинять Порошенко в спасении Украины от замерзания в 2014-2015 годах, когда несмотря на противостояние с Россией страну было обеспечено углем – цинично. Особенно после возобновления импорта электроэнергии из Беларуси и угля из России, восстановленных после прихода к власти Зеленского. Турчинов подчеркнул, только за последние 2 года, когда в Украине новая власть, официальный Киев закупил российского угля, добытого на оккупированном Донбассе, на 3 миллиарда 100 миллионов.

Напомним, следователи ГБР еще 17 декабря пытались вручить подозрение Порошенко, но в ГБР он так и не явился. Спустя некоторое время у Порошенко заявили, что он отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу. Сейчас же Турчинов заявил, что Порошенко не собирается уклоняться от следствия. После проведения ряда международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского предпринимают еще одну попытку "загнать" Порошенко.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/1232348993942412
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!