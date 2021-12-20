Подозрение в госизмене: в ЕС рассказали, когда Порошенко ждать в Украине

Пятому президенту, лидеру оппозиционной фракции "Европейская Солидарность" Петру Порошенко послали сообщение о подозрении в государственной измене. Как передает издание "Комментарии", данную информацию на брифинге сообщил руководитель центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

В "ЕС" отметили, что против Петра Порошенко уже открыто несколько десятков дел, и это не первое подозрение. Турчинов подчеркнул, создается впечатление, что единственная цель нового дела против пятого президента – дать Зеленскому возможность о чем-то говорить в новогоднем видеоролике, который скоро будут записывать.

Турчинов высказал уверенность в том, что новое дело против Порошенко развалится, как десятки предыдущих, которые по указанию Банковой были сфабрикованы против пятого президента.

В штабе "Европейской Солидарности" подчеркивают, обвинять Порошенко в спасении Украины от замерзания в 2014-2015 годах, когда несмотря на противостояние с Россией страну было обеспечено углем – цинично. Особенно после возобновления импорта электроэнергии из Беларуси и угля из России, восстановленных после прихода к власти Зеленского. Турчинов подчеркнул, только за последние 2 года, когда в Украине новая власть, официальный Киев закупил российского угля, добытого на оккупированном Донбассе, на 3 миллиарда 100 миллионов.

Напомним, следователи ГБР еще 17 декабря пытались вручить подозрение Порошенко, но в ГБР он так и не явился. Спустя некоторое время у Порошенко заявили, что он отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу. Сейчас же Турчинов заявил, что Порошенко не собирается уклоняться от следствия. После проведения ряда международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину.

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