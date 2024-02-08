Что происходит с партией власти: почему подымается шум вокруг отставки Залужного

Из партии "Слуга народа" исключили нардепа Марьяну Безуглую, которая запомнилась жесткой критикой главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Теперь же Безуглая критикует свою бывшую партию, но подчеркивает, что поддерживает президента. Уже который месяц тучи сгущаются и над Залужным, слухи об отставке которого муссируются в западной прессе, а также периодически комментируются представителями Офиса президента. О чем говорит происходящее сейчас с партией власти, а также вокруг Залужного? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Слуга народа. Фото: из открытых источников

У власти проблемы с кадрами

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким мнением:

"Понятно, что Безуглая приобрела известность в последние месяцы, благодаря своей эпатажности. Но это шаткая известность. Сегодня – есть, завтра – нет. Показательный пример – экс-спикер парламента Разумков, который пошел против линии партии власти, после чего его рейтинги и известность резко просели. Либо тот же "рупор Офиса президента" Арестович, который занимал плюс-минус лидирующие позиции симпатий, а сейчас – лидер антирейтинга".

Надо понимать, отмечает эксперт, что Безуглая – не самостоятельная фигура. Ее, поясняет он, двигает крыло СН, подконтрольное лидеру фракции – Арахамии. И это крыло ищет варианты, как "спрыгнуть" со ставшей токсичной партии – и развивать новый проект или проекты, считает Алексей Голобуцкий.

"На Зеленском выехать уже не получится. Тем более, что у него свои амбиции. А всё уже начало валиться. Если б не война, "слуги" давно бы уже оказались за бортом активной политической жизни. Но сейчас данные процессы замедлены, так что они еще бултыхаются. Хоть кейс мобилизации ударит по ним еще больше. Потому сейчас и пытаются перебросить его на военных", – рассказывает Алексей Голобуцкий.

Судя по всему, продолжает он, в ОП очень хотят убрать Залужного, в котором видят конкурента. Но тут – и хочется, и колется. Боятся...

"Когда ты находишься при власти достаточно долго, то отрываешься от реальности. Вот и у Зеленского, похоже, оторвались. И опасаются, что снятие Залужного может вызвать протест улицы. А это для части окружения президента, которая во время Майдана 2013-2014 больше сочувствовала Януковичу – больная тема", – отмечает политтехнолог.

По его мнению, именно на Залужного попытаются "повесить" выглядящий как всё более неминуемый наш выход из Авдеевки. Вероятно также переформатирование Кабмина. Вопрос лишь в том, уточняет Алексей Голобуцкий, кто захочет стать "подсадной уткой" на посту премьера.

"Офис президента при этом ничего не теряет. Но и население понимает, что именно ОП дергает за ниточки правительство. И вся ответственность – на Ермаке и Ко. Перебросить ее на кого-то вряд ли получится. И назначение того же Ермака на пост премьера вряд ли будет в плюс самому Ермаку. Это ведь ответственность. А ему куда удобнее дергать за все ниточки, будучи, по сути, вторым человеком в стране, но как бы ни за что не отвечая. Потому он точно не рвется на должность премьера", — считает эксперт.

Но, акцентирует он, если власть хочет продемонстрировать качественные изменения, смена главы Кабмина Шмыгаля на очередного подобного статиста не сработает.

"Премьером нужно ставить человека, который реально что-то решает. А так подставляться не хотят ни Ермак, ни Залужный, – констатирует Алексей Голобуцкий. – Если бы у действующей власти была мощная кадровая скамейка запасных, она бы давно провела соответствующие перемены. Но, судя по всему, с этим – серьезные проблемы".

Фактически все политики сейчас пытаются найти крайнего

Политолог Дмитрий Воронков считает, что в военное время у нас стало слишком много политики. И это – не хорошо.

"Действия Безуглой выглядят как инстинктивное желание выжить как политический персонаж. В том числе с амбициями на послевоенный период. Фактически все политики сейчас пытаются найти крайнего, получив лично для себя некие дивиденды с прицелом на деятельность после войны", – поясняет эксперт.

Нет сомнений, продолжает он, что политическая элита будет в мирный период существенно обновляться. Отсюда – те или иные телодвижения в данный момент.

"Что касается Залужного, я бы не обращал внимания на информационный шум вокруг его гипотетических отставки или приписываемых ему политических амбиций. Не стоит серьезно относиться к подобному хайпу. Вряд ли его реально собираются увольнять. А вот кадровые перестановки в парламенте и местных органах власти перезрели, – уверен Дмитрий Воронков. – Но они станут возможными лишь после того, как закончится война".

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