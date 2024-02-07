Безуглая о выходе из «Слуги народа»: Партии нужно выбраться из «зеленых облаков»

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Ткачик Олеся
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк удовлетворила заявление Марьяны Безуглой о выходе из политической силы. Сама Безуглая заявила, что ушла, потому что ее в партии просто не слышали, там вроде бы "каждый сам по себе", а Шуляк просто пытается создать "красивую картинку".
СН нуждается в трансформации
Вместе с тем нардеп заявила, что "Слуга народа" не является "ужасной партией", там работает много интересных людей. Однако, по ее словам, политсила рискует уйти в небытие как разовый проект, созданный под выборы.
Портал "Комментарии" сообщал, что 6 февраля нардеп Марьяна Безугла была официально исключена из фракции "Слуга народа". Как сообщила сама депутат, она обратилась к главе фракции Давиду Арахамии и главам Верховной Рады, чтобы зачитали заявление о ее выходе из фракции.
Вместе с тем депутаты не смогли рассмотреть проект постановления "Об отзыве народного депутата Украины Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".
Как сообщал портал "Комментарии", 11 января Бузугла сообщила , что решила выйти из состава фракции и партии "Слуга народа". Руководитель партии Елена Шуляк подчеркнула, что подпишет заявление коллеги о выходе из состава "Слуги народа", как только такое поступит.
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