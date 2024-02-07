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Безуглая о выходе из «Слуги народа»: Партии нужно выбраться из «зеленых облаков»

Нардеп Марьяна Безуглая в Фейсбуке заявила, что в «Слуге народа» каждый сам по себе, за годы войны, политсила не изменилась и осталась такой, как была в 2019 году, передает портал «Комментарии»

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк удовлетворила заявление Марьяны Безуглой о выходе из политической силы. Сама Безуглая заявила, что ушла, потому что ее в партии просто не слышали, там вроде бы "каждый сам по себе", а Шуляк просто пытается создать "красивую картинку".

Безуглая о выходе из «Слуги народа»: Партии нужно выбраться из «зеленых облаков»

СН нуждается в трансформации

"Все мои попытки доказать, что партии нужно выбраться из зеленых облаков 2019, изменить формат, позиционирование, рассекретить данные по воюющим членам партии (а их немало), уделить внимание идейной составляющей и рискам регионального коллаборационизма, коррупции и тому подобное, — все игнорировалось",
– рассказала Безуглая.

Вместе с тем нардеп заявила, что "Слуга народа" не является "ужасной партией", там работает много интересных людей. Однако, по ее словам, политсила рискует уйти в небытие как разовый проект, созданный под выборы.

"Если президент, по моему мнению, получив столь сложные обстоятельства во время своей каденции, как застой, эпидемия и война, вырос из себя образца 2019 года, то партия осталась где-то в инерционном прошлом",
— отметила Безугла и добавила, что, несмотря на выход из "Слуги народа", поддерживает президента.

Портал "Комментарии" сообщал, что 6 февраля нардеп Марьяна Безугла была официально исключена из фракции "Слуга народа". Как сообщила сама депутат, она обратилась к главе фракции Давиду Арахамии и главам Верховной Рады, чтобы зачитали заявление о ее выходе из фракции.

Вместе с тем депутаты не смогли рассмотреть проект постановления "Об отзыве народного депутата Украины Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки".

Как сообщал портал "Комментарии", 11 января Бузугла сообщила , что решила выйти из состава фракции и партии "Слуга народа". Руководитель партии Елена Шуляк подчеркнула, что подпишет заявление коллеги о выходе из состава "Слуги народа", как только такое поступит.



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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana
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