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The Times назвал шаг, на который может решиться Зеленский, ради победы

На днях Зеленский заявил о необходимости перезагрузки руководства страны

сегодня, 10:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Активно обговаривающаяся в последние недели отставка командующего ВСУ Валерия Залужного – шаг, который, вероятно, разозлит многих военных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

The Times назвал шаг, на который может решиться Зеленский, ради победы

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Издание напомнило недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского с намеком о том, что уволен может быть не один Залужный, а что Украине в целом нужна нацеленная на победу новая команда.

Как отмечает The Times, разлад между Зеленским и Залужным стал очевидным в ноябре, когда генерал заявил The Economist, что война зашла в тупик. Считается также, что у Зеленского есть разногласия с Залужным из-за его просьбы мобилизовать полмиллиона человек.

Также издание отмечает, что увольнение Залужного может сделать его конкурентом на пост президента.

"Хотя Залужный не подал никаких признаков того, что у него есть политические амбиции, критики Зеленского видят в нем его возможную замену", – говорится в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто в высшем военном руководстве Украины нервирует западных партнеров: СМИ раскрыли детали.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/zelensky-ukraine-valery-zaluzhny-general-9ch2tpzch
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:13

Біблійна класика! Каїн вбив Авеля через ревнощі, бо юдейський Бог не прийняв його не щиру поведінку. Корумпований Фюрер ревнує що народ набагато більше вірить Залужному ніж йому. Тільки тут відбувається помста і вбивство всій країні. У Ставці Гітлера також були так звані перезавантаження, але якісних змін це не принесло.


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