The Times назвал шаг, на который может решиться Зеленский, ради победы

Активно обговаривающаяся в последние недели отставка командующего ВСУ Валерия Залужного – шаг, который, вероятно, разозлит многих военных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Издание напомнило недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского с намеком о том, что уволен может быть не один Залужный, а что Украине в целом нужна нацеленная на победу новая команда.

Как отмечает The Times, разлад между Зеленским и Залужным стал очевидным в ноябре, когда генерал заявил The Economist, что война зашла в тупик. Считается также, что у Зеленского есть разногласия с Залужным из-за его просьбы мобилизовать полмиллиона человек.

Также издание отмечает, что увольнение Залужного может сделать его конкурентом на пост президента.

"Хотя Залужный не подал никаких признаков того, что у него есть политические амбиции, критики Зеленского видят в нем его возможную замену", – говорится в материале.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



