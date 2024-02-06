Подоляк о причинах увольнения Залужного: Люди устали от войны, стагнация на фронте недопустима

Президент Владимир Зеленский несет ответственность за все происходящее в стране, заявил Михаил Подоляк. По его словам, он как Верховный главнокомандующий также отвечает и за ситуацию на фронте.

От войны также устали партнеры Украины

Как подчеркнул Подоляк, Валерия Залужного могут уволить, потому что Зеленский не может себе позволить, чтобы за два года войны была соответствующая стагнация, которая сейчас происходит. К тому же советник Офиса президента добавил, что долгая война истощает.

"И это уже оказывает соответствующее влияние на психоэмоциональное состояние людей. Не только в Украине, но среди наших партнеров. Люди начинают уставать, разочаровываться, они не видят того, что будет в будущем",

– сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента также добавил, что ни в коем случае нельзя допустить замораживания войны, поскольку тогда для России ничего не изменится.

Как сообщал портал "Комментарии", политолог Владимир Горбач считает, что общество негативно отнесется к отставке Залужного. По его мнению, сгладить такой негатив может разве что увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что по информации нардепа Алексея Гончаренко, вместе с Залужным хотят уволить всех его заместителей.

В свою очередь народный депутат Роман Костенко сообщил, что желающих заменить Валерия Залужного в должности мало , потому что нужно сразу демонстрировать результаты, а это трудно из-за отсутствия помощи от партнеров.

Портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению политолога Владимира Цыбулько, Президент Владимир Зеленский начал прямые торги с западными партнерами по сохранению во власти, поскольку 20 мая его пятилетний срок в должности президента завершается. Вроде бы "разменной монетой" в этих торгах стал Залужный.



