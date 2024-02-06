Уже не "слуга": Безуглую исключили из партии Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк удовлетворила заявление Марьяны Безуглой о выходе из политсилы.
Безуглую исключили из "Слуги народа". Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая рассказала, почему решила покинуть "Слугу народа".
Вместе с тем депутат заявила, что не считает "Слугу народа" ужасной партией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.
Обсуждения
Новости