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Уже не "слуга": Безуглую исключили из партии Зеленского

Депутат заявила, что партия перестала развиваться

6 февраля 2024, 23:12
Автор:
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Марьян Ощановский
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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк удовлетворила заявление Марьяны Безуглой о выходе из политсилы.

Уже не "слуга": Безуглую исключили из партии Зеленского

Безуглую исключили из "Слуги народа". Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая рассказала, почему решила покинуть "Слугу народа".

"Все мои попытки доказать, что партии нужно выбраться из зеленых облаков 2019 года, изменить формат, позиционирование, рассекретить данные по воюющим членам партии (а их немало), уделить внимание идейной составляющей и рискам регионального коллаборационизма, коррупции, — все игнорировалось. А моя борьба с Тищенко — это отдельная история. Добилась — таки исключили", — сообщила Безуглая.

Вместе с тем депутат заявила, что не считает "Слугу народа" ужасной партией.

"В партии работает много нормальных менеджеров, среди партийцев сотни интересных людей. Можно было бы многое развить. И Шуляк не безнадежна. Но партия сейчас существует по инерции и без желания руководства развиваться. Это чувствуют и люди в регионах, что не способствует положительной динамике", – добавила Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный комик Андрей Лузан назвал правильным шагом планы Верховной Рады принять новый закон, усиливающий правила мобилизации в Украине. "Это наша страна, мы не можем сказать: "Я не буду служить, если здесь все воруют". Поэтому я лучше пойду на полигон, "полетаю" на дронах, меня это успокаивает. Я это не пропагандирую, а просто кайфую", — сказал комик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что буферная зона на границе Украины с РФ не только возможна, но и необходима будет после окончания активной фазы войны. По словам военного аналитика, идея демилитаризации границы РФ важна для обеспечения будущей безопасности Украины на поколение вперед. Александр Коваленко считает, что глубина буферной зоны должна достигать около 50 км.



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Источник: https://www.facebook.com/1551784961/posts/10230727390199003/?mibextid=WC7FNe
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