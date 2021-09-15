Аваков призвал уволить Арестовича: неужели экс-министр возвращается в политику

Ушедший в середине июля с поста министра внутренних дел Арсен Аваков, после затянувшегося политического молчания опубликовал старое видео действующего советника председателя Офиса президента, спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, где тот назвал АТО "курортом". И жестко раскритиковал Арестовича.

Арсен Аваков - фото из открытых источников

Эксперты рассказали порталу "Комментарии", можно ли считать, что Аваков официально возвращается в политику.

Если Аваков и будет с кем-то кооперироваться, то только с сильными игроками

Аваков никогда не уйдет из политики. Он и не уходил, скорее, взял некоторую передышку. Так считает политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая.

"Человек с таким колоссальным политическим опытом, бывший бессменный глава МВД с 2014-го до недавнего времени, наверняка, собрал "папочки" на каждого из наших крупных и не очень игроков. И точно найдет способ в нужный момент, в том числе используя имеющийся компромат, вернуться во власть", – прогнозирует Елена Броницкая.

Она не исключает, что Аваков может скооперироваться со спикером Дмитрием Разумковым, у которого просматривается всё более явный конфликт с Зеленским и его Офисом.

"Гипотетически возможен даже тандем с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В сегодняшней ситуации не хватает профессионалов, чтобы вывести Украину из тупика – политического, экономического и так далее. Думаю, это могут сделать лишь очень опытные политики в сплаве с яркими молодыми. И такой тандем Разумков-Аваков-Медведчук видится мне именно таким. Если, конечно, смогут ради Украины перебороть некие противоречия, реализовать реально объединяющие идеи", – отмечает Елена Броницкая.

По ее мнению, если Аваков и будет с кем-то кооперироваться, то только с сильными игроками. Не со слабаками.

"Напомню, что он ранее был в "Народном фронте". И на недавнем форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES Brainstorm) даже было их совместное фото с Яценюком. Но у Яценюка – негативный бэкграунд после премьерства и нулевой рейтинг, – напоминает эксперт. – Скорее Аваков мог бы попробовать играть вместе с экс-премьером Гройсманом, с которым, кстати, тоже фоткался на том же форуме, и партия которого – Украинская стратегия — показывает определенный рост".

Говорить о возвращении Авакова – рано

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что Аваков выбрал беспроигрышную тему, поскольку заявления Арестовича – часто скандальные, эпатирующие и даже вредные для страны.

"Публичное бодание с таким персонажем, очевидно, может добавить в глазах общественности веса тому, кто его поможет отстранить или тому, кто скажет последнее слово перед его отстранением. Очевидно, на это и расчёт Авакова, – подчеркивает Александр Палий. – Имея большие организационные ресурсы, он пользуется не большой поддержкой в обществе".

По мнению эксперта, пока говорить о возвращении Авакова – рано.

"Главное препятствие – непопулярность, – поясняет Александр Палий. – Очевидно, он это осознает. Не исключаю при этом, что Аваков попытается организовать или оседлать какую-то политическую партию".

Ранее издание "Комментарии" писало, что Арахамия обвинил Авакова в фабрикации последних громких дел против "слуг народа".

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