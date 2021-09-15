Аваков призвал уволить Арестовича: неужели экс-министр возвращается в политику

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Елизавета Черных
Ушедший в середине июля с поста министра внутренних дел Арсен Аваков, после затянувшегося политического молчания опубликовал старое видео действующего советника председателя Офиса президента, спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, где тот назвал АТО "курортом". И жестко раскритиковал Арестовича.
Арсен Аваков - фото из открытых источников
Эксперты рассказали порталу "Комментарии", можно ли считать, что Аваков официально возвращается в политику.
Аваков никогда не уйдет из политики. Он и не уходил, скорее, взял некоторую передышку. Так считает политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая.
Она не исключает, что Аваков может скооперироваться со спикером Дмитрием Разумковым, у которого просматривается всё более явный конфликт с Зеленским и его Офисом.
По ее мнению, если Аваков и будет с кем-то кооперироваться, то только с сильными игроками. Не со слабаками.
"Напомню, что он ранее был в "Народном фронте". И на недавнем форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES Brainstorm) даже было их совместное фото с Яценюком. Но у Яценюка – негативный бэкграунд после премьерства и нулевой рейтинг, – напоминает эксперт. – Скорее Аваков мог бы попробовать играть вместе с экс-премьером Гройсманом, с которым, кстати, тоже фоткался на том же форуме, и партия которого – Украинская стратегия — показывает определенный рост".
Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что Аваков выбрал беспроигрышную тему, поскольку заявления Арестовича – часто скандальные, эпатирующие и даже вредные для страны.
По мнению эксперта, пока говорить о возвращении Авакова – рано.
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