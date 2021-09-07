Разумкова могут сменить: быть или не быть открытому конфликту с ОП

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков всё чаще противопоставляет свою (парламентскую) позицию – позиции Офиса президента (получается – позиции Зеленского). Недавно, к примеру, жестко прошелся по идее советника главы Офиса президента, спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о том, чтобы дать Украине двойное название "Украина-Русь". Ходят слухи, что спикера будут пытаться сменить. Быть или не быть открытому конфликту Разумков vs ОП? Почему (когда) это может (не может) произойти? Кто и при каких условиях будет в выигрыше? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний обращает внимание: о том, что председатель ВР Дмитрий Разумков играет свою политическую игру, вызывают недовольство или Офиса президента, или самого президента, говорят с периодичность чуть ли не раз в три месяца.

"Предыдущая напряженность, которая всем была очевидной, но не привела к публичным атакам друг на друга – ситуация вокруг отдельной позиции председателя Верховной Рады по всем известным решение СНБО, – напоминает эксперт. – Конечно, Разумков хорошо понимает, что он не является приближенным к президенту и в дальнейшем ему придется или идти на понижение своего политического статуса, или строить собственную политическую карьеру. Путей ее развития несколько. От развития внутри политической команды президента к строительству собственного политического проекта".

По мнению Юрия Подорожнего, для Разумкова рискованными являются оба варианта. Вопрос в том, какой из них станет выигрышным (и есть ли тут выигрышный вообще).

"Даже если председателю Верховной Рады удастся получить адекватные средства под свой политический проект, не факт, что, несмотря на опыт развития избирательных проектов, он сможет провести свою политическую силу в парламент, – поясняет эксперт. – Конфликт председателя Верховной Рады и Офиса президента, конечно, возможен. И сценарий его развития (от тихого давления до открытого публичного противостояния) будет зависеть от многих факторов. Например, возможных планов президента распустить парламент и провести досрочные выборы. Такую возможность не исключает первый зампредседателя ВР Руслан Стефанчук. Далее на Разумкова как на главу ВР могут повесить всех собак, обвинив в провале работы парламента. Благо у депутатов хватает "залетов". Могут обвинить главу парламента и в том, что он якобы не смог побороть коррупцию в ВР. И не будет иметь значения, что прикармливают депутатов с самого Офиса".

Если же планов распускать парламент нет, то смысла в противостоянии президент-председатель Верховной Рады нет, прежде всего, для Офиса президента, считает Юрий Подорожний.

"Поскольку при любых обстоятельствах Разумков вынужден будет играть свою политическую партию, начав ее с довольно выигрышной позиции несправедливо обиженного, – отмечает эксперт. – Если конфликт начнется этой осенью, то мы будем наблюдать затяжную спикериаду, что, по большому счету, будет не на пользу, прежде всего, простым украинцам".

Политолог Петр Охотин согласен с тем, что медийная активность спикера ВР заметна. При этом он напоминает, что именно Разумков был одним из лиц президентской кампании Зеленского.

"Фактов, которые дают основания говорить о конфликте президента и спикера, лично я не вижу. Участие Дмитрия Разумкова в форуме Ассоциации городов Украины, где председателем является киевский градоначальник Виталий Кличко ни о чём не говорит. АГУ имеет долгую историю работы с местными лидерами, игнорировать ее события было бы странно. Месседжи, которые распространяли телеграмм-каналы, являются в основном вырванными из контекста. Мне трудно сейчас представить точку отсчета для открытого конфликта", – говорит Петр Охотин.

Он считает логичным, что Разумков, который является талантливым политиком, работает на собственный имидж.

"Однако сейчас я не вижу, что он будет строить образ на критике президента", – резюмирует Петр Охотин.

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко отмечает, что напряженные отношения между спикером ВР и Офисом президента практически год обсуждаются экспертами. А потому логичен вопрос – будет ли отставка Разумкова, раз конфликты есть, этой осенью.



"Я считаю, что хоть есть определенное недопонимание межу Разумковым и ОП, в ближайшее время он останется на своем месте. У парламента на повестке – рассмотрение ряда важных законопроектов: об олигархах, налоговые инициативы, на подходе бюджетный процесс. И стабильная работа парламента нужна ОП не менее, чем каждому украинцу. Так что в этом политическом сезоне, по крайней мере, этой осенью, Разумков останется на своем месте. А в ОП, как и всё время до этого, будут думать над вариантам, как бы с ним корректнее попрощаться", – прогнозирует Максим Степаненко.

По его мнению, если Разумков таки уйдет, в определенном выигрыше окажется ОП, так как появится более понятный для них, более послушны человек в виде того же Стефанчука. А вот Разумков проиграет, так как именно в кресле спикера парламента он набирает политический вес, чтобы потом, возможно, заняться сольной политичекой карьерой.

"Для него важно оставаться на свой должности, находить взаимопонимание, компромиссы с ОП, со всеми фракциям. Если именно с этой позиции Разумков приблизиться к очередным выборам, он будет иметь значительно больший политический вес, чем если уйдет сейчас", – считает Максим Степаненко.

Напомним, фраза главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова на брифинге об идее переименования Украины "иногда лучше жевать, чем говорить" уже стала знаковой. Она не об эмоциях спикера парламента, а о том, что огн все-таки собрался в отдельное политическое плавание, о чем спустя 3-4 месяца нового политического сезона должна увидеть вся страна.

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