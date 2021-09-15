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Главная Новости Политика внутренняя политика Аваков дал совет Банковой – перекрестить Арестовича и послать его куда подальше
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Аваков дал совет Банковой – перекрестить Арестовича и послать его куда подальше

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал старое видео действующего советника председателя Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, где тот назвал АТО "курортом"

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

После отставки с поста главы МВД снова дал о себе знать Арсен Аваков. Как информирует издание "Комментарии", экс-министр на своей странице в соцсети Facebook раскритиковал ролик советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович,а где тот дал оценку АТО, назвав операцию на востоке Украины "курортом". Он обратился к центральной власти с предложением "послать персонажа подальше". 

Аваков дал совет Банковой – перекрестить Арестовича и послать его куда подальше

Арсен Аваков Фото: Слово и дело

Арсен Аваков отметил, что он не тот человек, который постоянно выступает с какими-то советами, тем более, когда их у него никто не просит, но в данном случае не смог сдержаться и решил дать один совет власти касательно ее официального представителя Алексея Арестовича. По словам Авакова, правильным решением было бы побыстрее попрощаться с этим типом, чтобы не подставлять страну и президента.

Сам Аваков объяснил, что такой пост в сети он решил опубликовать после того, как его товарищ прислал ему видео, которое Арестович записал еще в 2017 году. Тогда он не был официальным представителем власти и выступал в роли военного эксперта, обозревателя. Почему экс-министр решил именно сейчас вспомнить о видеоролике, который опубликован почти 5 лет назад – неизвестно.

Также в своем посте Аваков вспомнил о скандальной идее Арестовича с переименованием Украины в "Русь-Украину". Арсен Аваков считает, что, когда Арестович делает такие и подобные заявления, то этим он подставляет президента Украины. Интересно, что с призывом оборвать какие-либо связи он к самому президенту Зеленскому не обратился.

Не обошлось и без громких эпитетов. Аваков назвал Арестовича "самовлюбленным пустоцветом" и "мерзавцем".

Читайте на портале "Комментарии" — Давид Арахамия в прямом эфире намекнул, что Аваков решил отомстить правящей партии "Слуге народа" за то, что потерял должность.


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Источник: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/4390603447696394
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