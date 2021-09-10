Гончаренко: Арахамия обвинил Авакова в фабрикации последних громких дел против «Слуг народа»

Вчера в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия чуть ли не прямым текстом заявил, что экс-глава МВД Арсен Аваков и полиция сфабриковали ряд дел против депутатов от правящей партии "Слуги народа", которых задерживали в состоянии наркотического опьянения, и в слишком пристальном внимании лично к нему со стороны полиции. Как передает издание "Комментарии", об этом в своем Телеграмм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, выложив соответствующее видео в знак подтверждения своих слов.

Арсен Аваков Фото: Украинская правда

Алексей Гончаренко отмечает, Давид Арахамия прямым тестом заявил, что, когда есть депутат от власти и есть бывший министр МВД, который хотел, чтобы не голосовали за его снятие, то за одну неделю целых четыре "слуги народа" почему-то наркоманами стали за рулем. Ведущая Наташа Влащенко задала Арахамии уточняющий вопрос, говорит ли лидер "слуг народа" в парламенте об Арсене Авакове и ставил ли он такие задачи своим подчиненным?

На такое уточнение Давид Арахамия ответил, что он не знает.

"Просто странное совпадение получилось, что за одну неделю все стали наркоманами резко. Я лично езжу за рулем, меня за эту неделю останавливали 16 раз. После этого ни разу", – отметил глава фракции "Слуга народа".

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