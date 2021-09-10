logo
Русский Українська

BTC/USD

45977.94

ETH/USD

3371.82

LTC/USD

178.97

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Гончаренко: Арахамия обвинил Авакова в фабрикации последних громких дел против «Слуг народа»
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко: Арахамия обвинил Авакова в фабрикации последних громких дел против «Слуг народа»

Давид Арахамия в прямом эфире намекнул, что Аваков решил отомстить правящей партии "Слуги народа" за то, что потерял должность

сегодня, 11:40
Автор:

Кравцев Сергей

Вчера в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия чуть ли не прямым текстом заявил, что экс-глава МВД Арсен Аваков и полиция сфабриковали ряд дел против депутатов от правящей партии "Слуги народа", которых задерживали в состоянии наркотического опьянения, и в слишком пристальном внимании лично к нему со стороны полиции. Как передает издание "Комментарии", об этом в своем Телеграмм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, выложив соответствующее видео в знак подтверждения своих слов.

Гончаренко: Арахамия обвинил Авакова в фабрикации последних громких дел против «Слуг народа»

Арсен Аваков Фото: Украинская правда

Алексей Гончаренко отмечает, Давид Арахамия прямым тестом заявил, что, когда есть депутат от власти и есть бывший министр МВД, который хотел, чтобы не голосовали за его снятие, то за одну неделю целых четыре "слуги народа" почему-то наркоманами стали за рулем. Ведущая Наташа Влащенко задала Арахамии уточняющий вопрос, говорит ли лидер "слуг народа" в парламенте об Арсене Авакове и ставил ли он такие задачи своим подчиненным?

На такое уточнение Давид Арахамия ответил, что он не знает. 

"Просто странное совпадение получилось, что за одну неделю все стали наркоманами резко. Я лично езжу за рулем, меня за эту неделю останавливали 16 раз. После этого ни разу", – отметил глава фракции "Слуга народа".

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп Гончаренко назвал худшее развитие событий для Украины после запуска "Северного потока-2".

Также читайте на "Комментариях" — Давид Арахамия рассказал, какие шансы у его коллеги по фракции Ирины Верещук занять пост Андрея Таран в Минобороны.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/7736
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ