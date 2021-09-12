Ялтинская европейская стратегия: какие выводы можно сделать по итогам форума

В пятницу и субботу, 10-11 сентября, в Киеве проходил форум YES (Ялтинская европейская стратегия), в рамках которого для обсуждения важных насущных вопросов собрались известные политические и общественные деятели. Какие выводы можно сделать по итогам форума и прозвучавших там выступлений? Возможны ли какие-то реальные подвижки для Украины в результате такого рода мероприятий? Эксперты постарались ответить на вопросы изданию "Комментарии-Украина".

YES - фото из открытых источников

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что сама по себе эта конференция – стандартная. И проходит, независимо от политического цикла.

"Ее удельный вес, результаты, публика – предсказуемы. Это такая площадка, на которой можно собрать весь политический бомонд, где может непосредственно засветиться Пинчук – ведь это его детище. Но в этот раз интересен ряд моментов", – подчеркивает аналитик.

Украинской власти, по словам Александры Решмедиловой, крайне нужен был на этой неделе позитивный информационный повод. Чтобы перебить неприятные моменты, связанные с темой "вагнергейта", которую поднял CNN, с завершением строительства "Северного потока-2", с забурлившей внутренней кухней на фоне начала работы Рады.

"А YES – это площадка, которую мониторят, в том числе, иностранные СМИ. Материалы и фото с форума разлетаются по всему миру. Хороший впрыск позитивных для украинской власти меседжей в информационное пространство. Не то, что уже вытекло, а что хотелось бы сказать. Если сравнивать с химической реакцией, надо было нейтрализовать негативный фон. Плюс – это возможность напрямую физически коммуницировать. В ковидных реалиях любая большая тусовка, где можно увидится, переговорить лицом к лицу, – всегда в плюс. Все это понимают и используют, не зависимо от своих политических взглядов", – поясняет Александра Решмедилова.

При этом, по ее мнению, со стороны действующей власти алогично – кричать на каждом углу, из каждого утюга о борьбе с олигархами, но участвовать в мероприятии одного из них.

"Можно сделать скидку, что закон об олигархизации еще не принят. Но всё равно выглядит это странно, – отмечает аналитик. – К тому же, тут в едином экстазе слилась власть Зеленского с предшественниками. Что странно выглядит уже электорально. Ведь было сильное дистанцирование. Эти позиционировали, что они принципиально другие, что двигаться будут другим курсом. Что будет другая риторика и другие кадры. А тут такое впечатление, что они – преемники, а не оппоненты… Впрочем, такие действия понятны. Несмотря на буйство форумов, которые проводить власть, чуть ли не по пять на день, она не может собрать такую публику, как тот же YES. Потому ей самой приходится идти на такие мероприятия".

По мнению Александры Решмедиловой, хоть недавно прошли Крымская платформа, ряд международных встреч, включая поездку Зеленского в США, – выступления представителей власти на YES выглядели как "давайте я еще раз вам растолкую то, что ранее говорил".

"То есть, это были какие-то уточняющие выступления. Которые, по сути, уже особо не интересны. Потому что это уже было сказано ранее. И кто бы что бы ни говорил – Зеленский, Ермак (об опасности СП-2, важности евроатлантической и европейской интеграции, российской угрозе), уходящая президент Эстонии Керсти Кальюлайд (повторила свои слова о том, что членство в ЕС в ближайшие десятилетия Украине "не светит") – это уже было. Мы просто будто смотрели режиссерскую версию ранее просмотренного фильма. Слишком длинную, с какими-то уточнениями, но глобально – ничего нового", – считает аналитик.

С другой стороны, продолжает она, Ялтинская европейская стратегия – это в копилку Крымской платформы, даже исходят из названия. Попытаться еще раз актуализировать, закрепить-закрутить крымские вопросы.

"Говорить о результатах можно будет по дальнейшим действиям. Пока мы видим, что риторика украинской власти стала более требовательная, но менее результативная. Ведь по результатам YES не было договоренностей с Европой касательно гарантий по транзиту газа через Украину после запуска СП-2. По внедрению в нормандский формат энергетических аспектов. По вообще каким-то подвижкам в этом формате. Результатов нет. Не сдвинулись вопросы с места. И пока YES – это просто рупор и возможность в одном месте в одно время собрать большую политическую тусовку. И больше ничего", – резюмирует Александра Решмедилова.

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко признался, что чередной форум YES не принес каких-то неожиданностей.

"Каких-то выступлений, которые повлияли бы на стратегическое развитие Украины или дали понять, в каком мы все же будем двигаться направлении, я не услышал. А "изюминкой" форума, финансируемого одним из олигархов, стало обсуждение законопроект об олигархах и их влиянии на политическую, экономическую и социальную жизнь в Украине", – считает Михаил Дяденко.

Он также отметил второе публичное заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украина не соответствует критериям ЕС и еще долго соответствовать им не будет.

"Подобное заявление примечательно тем, что озвучено руководством Эстонии не первый раз. То есть, это уже сложившаяся позиция по отношению к Украине, которой будет придерживаться один из членов ЕС. Учитывая, что страны Балтии всегда считались нашими друзьями, ратующими за евроитеграцию Украины, такая смена взглядов – тревожный сигнал. Получается, сторонников евроинтеграции Украины поубавилось. И это – объективная реальность", – акцентирует эксперт.

По его словам, иностранцы разочарованы тем, что происходит в нашей стране. И ключевая проблема, на которой они акцентируют внимание – отсутствие верховенства права в Украине, отсутствие возможности защитить свои права и свободы. Что, безусловно, не способствует притоку инвестиций.

"И тот же закон новой власти об инвестиционных нянях как нельзя лучше подтверждает отсутствие нормального инвест-климата в Украине. Если бы у нас было верховенство права, необходимости в таком законе не было бы, – поясняет Михаил Дяденко. – К сожалению, власть "слуг народа" не позаботилась о том, чтобы ликвидировать "наследие" предыдущей власти. Именно при президентстве Порошенко буйным цветом расцвело узаконенное рейдерство не только мелких объектов недвижимости или корпоративных прав, но и крупных, в том числе иностранных инвесторов. Странно, что нынешняя власть, которая ничем не обязана предыдущему правящему режиму, не исправляет ошибки предшественников. А потому нечего удивляться тому, что форумы, подобные YES, ни к каким прорывам не приводят".

Напомним, президент РФ Путин высказал мнение, что ситуация в отношениях России и Украины не есть нормальной. Путин высказал надежду, что в будущем можно будет кардинально изменить ситуацию. Свою позицию хозяин Кремля озвучил, выступая на Восточном экономическом форуме, который принимает Владивосток.

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