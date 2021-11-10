Аваков рассказал, строит ли партию вместе с Разумковым

Экс-глава МВД Арсен Аваков решил снять интригу, ответив на запросы ряда СМИ относительно его политического будущего в компании экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Аваков заявил, что не планирует создавать совместную партию с Дмитрием Разумковым. Как передает издание "Комментарии", соответствующее видео с признанием экс-министр опубликовал у себя в Telegram.

Арсен Аваков. Фото: пресс-служба МВД

Арсен Аваков назвал фейками информацию о том. что совсем скоро станет известно о новом политическом проекте во главе которого будет треугольник "Аваков-Яценюк-Разумков". По словам экс-главы МВД, эту неправдивую информацию активно начали распространять после переговоров Ермака и Подоляка.

Аваков заявил, что не видит себя в партии Дмитрия Разумкова и не занимается строительством с экс-спикером парламента новой партии.

При этом Арсен Аваков перечислили политиков, которым желает удачи в работе на украинский народ. Он назвал фамилию Разумкова, а также Гройсмана, Тимошенко, Смешко, Ляшко, Кличко. При этом Аваков добавил, надеется, что в основе их работе на Украину будут профессиональные, а не имитационные действия.

Отметим, после того, как Арсен Аваков был отправлен в отставку с поста главы МВД в июле 2021 года, он выпал из информационного пространства. Впервые громко заявил о себе 4 ноября в программе "Народ против" на канале "Украина 24". Арсен Аваков раскритиковал работу Офиса президента, в частности раскрыл подробности подготовки заседаний СНБО.

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