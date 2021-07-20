Угрожает ли отставка министру обороны Тарану — нардеп

Кадровые перестановки в правительстве стали обыденной вещью для украинцев, однако за ними всегда наблюдают с интересом. Слухи о вероятном уходе с должности нынешнего главы Министерства обороны Андрея Тарана ходят уже не один месяц. По словам народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, министр действительно находится на грани увольнения, сообщает УНН.



Главу Минобороны Андрея Тарана могут отправить осенью в отставку. Фото из открытых источников

Железняк говорит, что, скорее всего, с началом новой, уже осенней сессии в Верховной Раде, Андрей Таран будет отправлен в отставку.

"Говорят, что его заменят, говорят, что есть кандидатуры среди "слуг народа". Пусть это комментирует коалиция", — отметил депутат.

По мнению политика, Тарана могут уволить, потому как тот якобы не способствует реформированию оборонной сферы, а наоборот — приостанавливает процесс. Ярослав Железняк говорит, что подобные действия в воюющей стране, разумеется, весьма удивляют иностранных партнеров Украины.

Отметим, что более интенсивно возможную отставку Андрея Тарана начали обсуждать после увольнения Арсена Авакова, возглавлявшего МВД более семи лет.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в СМИ главным претендентом на кресло руководителя Минобороны называют его коллегу Ирину Верещук. Её депутат характеризует как глубоко профессионального человека. Однако, несмотря на то, что Верещук уже не первый год находится в профильном комитете, она может и не стать "у руля" министерства. Что способно послужить причиной отказа, читайте в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, как Давид Арахамия отреагировал на назначение Дениса Монастырского на место главы МВД, которое ранее занимал Арсен Аваков.

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