logo
Русский Українська

BTC/USD

29696.77

ETH/USD

1751.80

LTC/USD

106.52

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика кабмин Угрожает ли отставка министру обороны Тарану — нардеп
commentss НОВОСТИ Все новости

Угрожает ли отставка министру обороны Тарану — нардеп

По словам депутата Железняка, одним из министров «на вылет» этой осенью является глава Минобороны

сегодня, 15:07
Автор:

Вечканова Елена

Кадровые перестановки в правительстве стали обыденной вещью для украинцев, однако за ними всегда наблюдают с интересом. Слухи о вероятном уходе с должности нынешнего главы Министерства обороны Андрея Тарана ходят уже не один месяц. По словам народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, министр действительно находится на грани увольнения, сообщает УНН.

Угрожает ли отставка министру обороны Тарану — нардеп

Главу Минобороны Андрея Тарана могут отправить осенью в отставку. Фото из открытых источников

Железняк говорит, что, скорее всего, с началом новой, уже осенней сессии в Верховной Раде, Андрей Таран будет отправлен в отставку.

"Говорят, что его заменят, говорят, что есть кандидатуры среди "слуг народа". Пусть это комментирует коалиция", — отметил депутат.

По мнению политика, Тарана могут уволить, потому как тот якобы не способствует реформированию оборонной сферы, а наоборот — приостанавливает процесс. Ярослав Железняк говорит, что подобные действия в воюющей стране, разумеется, весьма удивляют иностранных партнеров Украины.

Отметим, что более интенсивно возможную отставку Андрея Тарана начали обсуждать после увольнения Арсена Авакова, возглавлявшего МВД более семи лет.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в СМИ главным претендентом на кресло руководителя Минобороны называют его коллегу Ирину Верещук. Её депутат характеризует как глубоко профессионального человека. Однако, несмотря на то, что Верещук уже не первый год находится в профильном комитете, она может и не стать "у руля" министерства. Что способно послужить причиной отказа, читайте в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, как Давид Арахамия отреагировал на назначение Дениса Монастырского на место главы МВД, которое ранее занимал Арсен Аваков.

Также на портале мы подводили итоги работы пятой сессии Верховной Рады нынешнего созыва. Какие минусы и плюсы заметили отечественные эксперты, узнавайте в нашей публикации.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1937119-u-radi-govoryat-pro-mozhlivu-vidstavku-tarana-voseni-nardep
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ