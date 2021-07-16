Может ли Ирина Верещук возглавить Минобороны — Арахамия

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Вечканова Елена
Политические перестановки последних дней, что произошли в Кабинете министров,
заставляют общество говорить о возможных заменах других министров. Корреспондентка
портала "Комментарии" Мария Рада выясняла у руководителя фракции "Слуга народа"
Давида Арахамии, может ли его коллега Ирина Верещук стать следующей главой
Министерства обороны.
Может ли Ирина Верещук заменить Андрея Тарана на посту главы Минобороны. Коллаж: "Комментарии"
Саму Верещук Арахамия характеризует как глубоко профессионального человека.
При этом он не уверен, что Украина готова к тому, чтобы у руля
Минобороны стала представительница женского пола.
Может ли Верещук все же претендовать на кресло министра обороны,
Арахамия не сказал. Политик лишь подчеркнул, что не может анонсировать любые
перестановки в Кабмине, пока те не случатся. Также он напомнил, что в
правительстве не должно произойти никаких значительных изменений до начала осени.
Таким образом, пока Министерство обороны по-прежнему останется вотчиной Андрея
Тарана.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Давид Арахамия отреагировал на назначение Дениса Монастырского на место главы МВД, которое ранее занимал Арсен Аваков.
Также на портале вы можете узнать, в какую словесную переделку недавно попала Ирина Верещук в прямом эфире одного из телеканалов. Спойлер — её собеседником стал Нестор Шуфрич. Детали и видео — в нашем материале.
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Виктор Тор
сегодня, 14:26
А может тогда и воевать надо не" усатым,"а тем,которые с депиляцией ?.Давайте,посмотрим... "На западе"... На западе все радужное,а нам Библия не позволяет. , что на западе хорошо,нашему обществу -смерть.