Итоги пятой сессии Верховной Рады: как прошла и чем запомнилась

Завершилась пятая сессия Верховной Рады 9-го созыва, которую глава ВР Дмитрий Разумков открыл в начале февраля этого года. За это время депутатами было рассмотрено 700 законопроектов, 170 принято в целом и 110 принято за основу. Еще возможны внеочередные заседания, но полноценно ВР начнет работу лишь с 7 сентября. "Комментарии" спросили у экспертов, как они оценивают итоги пятой сессии парламента, что депутатам удалось (а что нет) и почему.



Закончилась пятая сессия Верховной Рады девятого созыва. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Рада дала старт множеству реформ на этой сессии

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что в целом работа ВР этого созыва во время пятой сессии оказалась весьма продуктивной.

"ВР приняла множество важных законов для государства и дала старт множеству реформ. Один из последних законов, которые приняла Рада — президентский законопроект №5557 об основах национального сопротивления. Документ регулирует развитие территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению. Также увеличили численность военных на 11 тысяч, — напоминает Сергей Быков. — Еще во время этой сессии усовершенствовали земельную реформу. Президент уже давно подписал ключевой для ее проведения закон №2194 о земельной децентрализации. Главное — то, что продавать и покупать землю могут только украинцы. Рассмотрение закона длилось больше месяца, ведь было внесено более 3000 правок".

Политконсультант отмечает, что депутаты активно работают над проведением судебной реформы.

"Судебная реформа была запущена после принятия 29 июня законопроекта о формировании Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Она будет состоять из 16 членов. А 14 июля ВР приняла закон о реформе Высшего совета правосудия — один из ключевых требований Международного валютного фонда к Украине. Цель –—внедрить в деятельность органов судейского самоуправления принципы профессиональной этики и честности. В состав Этического совета будут входить 3 человека (судьи или судьи в отставке), которые будут определены Советом Судей Украины. Еще в состав входит три человека, которых выберут международные организации", — поясняет Сергей Быков.

Эксперт акцентирует, что налоговая амнистия также была принята во время этой сессии.

"Это создает стимул для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, что способствует привлечению в экономику дополнительных ресурсов, — подчеркивает Быков. — По задекларированным активам гражданин должен будет уплатить сбор. Если гражданин уплатит все необходимые сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Также гарантируется неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в однократных добровольных декларациях, без соответствующего решения суда".

"Представители высшего законодательного органа власти не оправдывают своего наименования как "слуги народа"

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая называет минувшую сессию и этот созыв Рады в целом уникальными касательно количества внеочередных заседаний.

"Одни законы изначально приняли "сырыми", недоработанными. В итоге их ветирует президент, а иногда и Конституционный суд признаёт их вне рамок нашего правового поля. Всё потому, что важные документы принимаются поспешно. Как результат — в законах бездумно или намерено прописывают противоречивые нормы. И потом начинаются переделки, перепринимания. И получение очередных денег в конвертах за поддержку или провал того или иного проекта закона", — отмечает эксперт.

По ее словам, разочарование от работы "новых лиц", на которые возлагались большие надежды, уже зашкаливает.

"Вместо слаженной работы молодой команды мы видим свары, конфликты, периодически исключения нардепов из фракции. Иногда создается впечатление, что принимаются законопроекты антинародные. То же повальное декларирование, обкладывание не налогами, а скорее данью (привет №5600). Это отпугивает не только потенциальных инвесторов, это вынуждает самих украинцев всё более массово и бесповоротно покидать страну", — говорит Броницкая.

Именно поэтому политолог оценивает работу нардепов, как неэффективную. А порой, по ее мнению, и явно идущую вразрез с интересами подавляющего числа их избирателей.

"Представители высшего законодательного органа власти не оправдывают своего наименования как "слуги народа". Скорее они пытаются почувствовать себя хозяевами жизни, хозяевами страны, а народ воспринимают в качестве средства для собственного обогащения", — резюмирует Елена Броницкая.

Раде на пятой сессии пришлось столкнуться с серьезными вызовами реальности

Политолог Валентин Гладких уверен, что следует обращать внимание на то, в каких условиях проходила та или иная сессия.

"Эта началась в очень тяжелых обстоятельствах, — говорит он. — Очередная волна коронавируса, почти вся страна в "красной зоне". Недовольство предпринимателей касательно карантинных ограничений. Проблемы между центральной властью и местной, на которую центр повесил принятие решений по введению карантинных мер. Проблемы с вакцинацией. Вторая проблема — вопрос тарифов, тарифные протесты, недовольство граждан ростом цен. Весной — рост напряжения на украино-российской границе, где РФ накопила значительные силы. Так что вызовы были достаточно серьезные. И они так или иначе отражались на работе Рады", — считает Валентин Гладких.

Эксперт напоминает, что одна из функций парламента — представительская. Насколько люди, которых нардепы представляют, довольны их деятельностью.

"Рейтинги свидетельствуют, что пропрезидентское монобольшинство укрепило свои электоральные позиции. Получается, что "слуги" достаточно неплохо выполняют свою роль. Нет такого негативного отношения к парламенту девятого созыва, как было в предыдущей каденции", — отмечает политолог.

Справляется, по его мнению, ВР и с такой своей функцией, как законотворчество.

"Несмотря на серьезное сопротивление, создана правовая база для запуска рынка земли, который у нас стартовал с 1 июля, — говорит Валентин Гладких. — Приняты законы для перезагрузки судебной власти. Поддержан президентский закон о национальном сопротивлении, предусматривающий создание территориальной обороны, что следовало делать еще в 2014 году в рамках противодействия российской агрессии. Обрамляют необходимыми документами Крымскую платформу (тот же закон о коренных народах). Принят (пока в первом чтении) дискуссионный законопроект о деолигархизации".

К последнему документу, считает Гладких, можно по-разному относиться, но именно с его принятием впервые дается попытка на правовом уровне обозначить: кто такой олигарх, по каким критериям и процедуре это будет выясняться. По словам эксперта, доработки закону еще, разумеется, нужны, но уже попытка решить этот вопрос — важный шаг.

Политолог подчеркивает, что кадровый вопрос решался в Раде на этой сессии достаточно позитивно для действующей власти: все министры, кого хотели уволить, были уволены. Все, кого хотели назначить, были назначены.

"Исключением стал Витренко, которого пытались провести в главы Минэнерго и вице-премьеры. Был просто-таки эпический фейл с попытками протянуть его кандидатуру. Но и тут можно похвалить парламент, который не пошел на поводу у сомнительных инициатив власти", — считает Валентин Гладких.

Среди основных негативов он называет:

– неурегулирование ряд вопросов, особенно касательно тарифов;

– то, что ВР в рамках своих полномочий уделяла недостаточно внимания законам, имеющих отношение к социальным моментам, к повышению уровня жизни украинцев;

– весьма спорные налоговые инициативы (направление мысли — вывести значительную часть экономики и средств из тени — как бы правильное, но реализация в виде законопроектов требует более детального и осмысленного подхода).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из депутатов устроил драку в зале парламента во время заключительного заседания пятой сессии. Подробности — в нашем материале.

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